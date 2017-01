Munté creu que Mas seria "un grandíssim candidat" per rellevar Puigdemont

La consellera de Presidència de la Generalitat i vicepresidenta del PDeCAT, Neus Munté, ha considerat que el president català, Carles Puigdemont, és "molt coherent" en no voler optar a la reelecció, perquè ja va avisar que agafava al càrrec per complir un encàrrec puntual.





Preguntada per si l'expresident Artur Mas seria una bona opció per agafar el relleu, ha dit que "seria un grandíssim candidat" perquè és un actiu polític a Catalunya i l'estranger, ha apuntat aquest dilluns en una entrevista a TV3.





No obstant això, ha subratllat que encara no hi ha eleccions fixades i que quan passi, seran els associats del PDeCAT qui triïn el candidat a primàries.





Sobre si seria candidata, ha dit que aquest debat encara no està sobre la taula, i preguntada sobre per què no es descarta categòricament com sí ho va fer quan es debatia la reelecció de Mas, ha dit que eren "circumstàncies molt diferents".





Tot i així, ha dit que el partit no està preocupat per la decisió de Puigdemont, sinó "decidit i enfocat" a dur a terme el referèndum amb garanties.





OPERACIÓ DIÀLEG





Sobre l'operació diàleg del Govern, ha negat que existeixi i ha dit que "vol donar lliçons de diàleg qui no el practica ni per casualitat", ja que l'executiu central incompleix repetidament els acords que aconsegueix amb Catalunya, ha assegurat.





La consellera ha dit que no hi ha data per a les reunions entre els presidents Mariano Rajoy i Carles Puigdemont, i els vicepresidents Soraya Saénz de Santamaría i Oriol Junqueras, i ha reiterat que Puigdemont no anirà a la reunió de presidents autonòmics perquè "no ha canviat res ".