Els jugadors del Barça deixen plantada la gala de la FIFA

Els jugadors del FC Barcelona no assistiran a la gala de la FIFA d'aquesta tarda a Zuric, en la qual es lliura el guardó 'The Best'.

MÉS INFORMACIÓ Messi, Cristiano i Griezmann finalistes al premi The Best

Ni Piqué, ni Iniesta, ni tan sols Messi - un dels tres finalistes -acudirán a la cerimònia en representació de l'equip català.

Així s'ha sabut després que l'equip blaugrana hagi emès un comunicat en què s'excusen els jugadors:





"Amb l'objectiu de prioritzar la preparació del partit de Copa contra l'Athletic, el FC Barcelona ha decidit que els jugadors reconeguts a la Gala The Best FIFA no es desplacin a Zuric".

D'aquesta manera, en representació dels blaugranes només hi haurà els directius: el seu president Josep Maria Bartomeu, que estarà acompanyat per Jordi Mestre, Silvio Elías, Óscar Grau i Albert Soler, així com pel secretari tècnic Robert Fernández i el director de futbol Raúl Sanllehí.