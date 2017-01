Crida urgent per donar sang ja que les reserves estan sota mínims

Les reserves de sang de Catalunya estan sota mínims. De determinats grups com l'A- només hi ha sang per a un dia. També el grup 0 negatiu, que pot donar sang a tothom, només hi ha reserves per a tres dies. Així es pot observar a la web de la Generalitat: www.donarsang.gencat.cat.

MÉS INFORMACIÓ El Banc de Sang llança una campanya que regala tatuatges als donants de sang





Per aquest motiu, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida a la població perquè en doni. I, per facilitar-ho, entre aquest divendres, dia 13 i el vinent, dia 20, els grans hospitals faran una marató de donants. La campanya preveu entre 8.000 i 10.000 donacions i la Generalitat i els ajuntaments de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona obriran les portes als ciutadans perquè donin sang.





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat aquest dilluns en roda de premsa al consistori que l'Ajuntament estarà obert divendres 13 i dissabte 14 -com la Generalitat, mentre que els altres ajuntaments obriran només divendres-, quan no només podran donar els seus treballadors, com en anys anteriors, sinó tots els ciutadans que ho desitgin.





La marató -amb la qual l'any passat es van fer 9.520 donacions- es posa en marxa després que les reserves de sang hagin disminuït després de les festes nadalenques, període durant el que les donacions s'han reduït un 25%, situació que s'ha agreujat per l'alta pressió en les urgències, per sobre dels nivells habituals.





El president del Banc de Sang i Teixits, Manel Peiró, ha destacat que aquest any han optat per una campanya que simbolitza els grups sanguinis perquè molts ciutadans desconeixen el seu i la seva importància, i ha animat a tothom a participar-hi, cosa que pot fer-se també tot i que no es doni, difonent la campanya per les xarxes socials.





L'alcaldessa ha volgut donar exemple i fer una crida als ciutadans per difondre la campanya, i ha publicat a Twitter durant l'acte: "L'Ajuntament obre les portes a la #MaratóDonantsCAT. Us animo a donar sang i a difondre la iniciativa".









L'hematòleg especialista en grups sanguinis Eduardo Muñiz ha assenyalat que quatre de cada deu catalans desconeixen el seu grup sanguini malgrat la seva importància en la pràctica clínica, i ha dit que aquesta campanya és una "oportunitat per a conèixer-lo i saber que els destinataris de la sang seran persones compatibles".





ASSUMPTE "DE VIDA O MORT"





Colau ha destacat que Barcelona ha respost sempre a les trucades de solidaritat i que aquest cop no podrà ser d'una altra manera, i ha garantit: "No tinc cap mena de dubte que ho podem aconseguir".





Ha agraït la tasca quotidiana del Banc de Sang i Teixits i de les entitats i voluntaris que treballen dia a dia, i ha destacat especialment la importància dels donants regulars que responen diverses vegades a l'any davant d'aquesta causa que és, "literalment, de vida o mort".









Donar sang és donar vida, "i no hi ha res més important que poder ajudar que la vida surti endavant", ha sostingut la primera edil, qui ha defensat que és un dels actes més altruistes i generosos que poden fer-se però que també pot apreciar-se des d'una perspectiva egoista, perquè qualsevol ciutadà o els seus familiars poden necessitar sang.





Peiró ha explicat que la iniciativa, sota el lema 'La teva sang diu coses, comparteix-les', té un vídeo amb l'escriptor Màrius Serra i amb 40 "ambaixadors 2.0", entre els quals hi ha Yaiza Comelles, que l'any passat requeria sang per a un trasplantament de medulla ja fet i que en aquesta campanya anima a donar.





CRIDA ALS 0 NEGATIU





Muñiz ha fet una crida especial a les persones del grup 0 negatiu -el té el 7% dels catalans-, perquè és "especialment important en situacions d'urgència perquè, després de ser donants universals, poden permetre resoldre situacions urgents en les que puntualment no hi hagi temps de conèixer el grup del receptor".





Ha demanat als d'aquest grup que preguntin entre els seus familiars, perquè probablement algun parent també el tindrà, i ha recordat que el grup 0 és el més nombrós del món -seguit per l'A, el B i després l'AB-, però que a Catalunya es dona la particularitat que és més freqüent l'A, cosa que no passa a l'àrea de Barcelona, on ho és el 0.