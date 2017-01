Hospital de Martorell: urgències amb malalts sense llit i ambulàncies sense poder descarregar

CatalunyaPress. - La Marea Blanca Catalunya ha denunciat al seu compte de Twitter el col·lapse general que viu l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. En dos piulades assenyalen que a l'hospital les urgències estan plenes i amb malalts que no tenen llits disponibles.

Aquesta problemàtica també afecta directament els professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no poden descarregar als pacients de les seves ambulàncies i que, com es pot observar a la fotografia de dalt, s'acumulen a l'entrada de l'hospital a l'espera de poder ser atesos.





L'usuari de Twitter @riraes també assegura que les ambulàncies afectades per aquest col·lapse són 6, que no poden realitzar correctament la seva feina i estan retendias sense poder descarregar.









En la segona piulada, des Marea Blanca de Catalunya criden l'atenció al conseller de Salut, Toni Comín que sembla que visqui aliè a una problemàtica que dia rere dia provoca col·lapses a les urgències de set hospitals públics catalans.





"No hi ha lloc i per postres sense material per aïllar la grip. Aquesta és la realitat Toni Comín", escriu Marea Blanca.









Seguirem informant...