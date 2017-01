CGT denuncia interessos polítics en l'acord entre Tecnocom i Indra

El grup tecnològic va llançar a finals de novembre de 2016 una opa voluntària sobre el 100% de Tecnocom, oferint 2,55 euros en efectiu i 0,1727 euros en accions d'Indra, després de fer amb el 52,7% del capital. En relació a l'operació d'adquisició pública d'Indra sobre Tecnocom, les seccions sindicals de la Confederació General del Treball de Barcelona a Indra consideren d'considera de "difícil comprensió que ara es disposi d'efectiu per a l'adquisició de Tecnocom", ja que l'empresa acaba de sortir d'un ERO.





L'ERO que afecta oficialment a 1750 treballadors i està sustentat per motius econòmics i organitzatius. Atès que el pla de viabilitat d'Indra indicava que els costos de l'ERO no es veurien amortitzats fins al tercer any d'aplicació.

A més, la situació de Tecnocom no justifica, a priori, l'import de la transacció. El 2015 va declarar beneficis de 3.1 milions d'euros sobre una facturació de 406, venint de pèrdues de 13 milions el 2014. La seva valoració borsària a data de 12 de febrer de 2016 (tot just 10 mesos abans de l'OPA) era de 0,98 euros, mentre que el preu que finalment ha acordat Indra és de 4.25 euros, un increment de més de quatre vegades.

Donada l'opacitat i la urgència de l'operació, l'únic factor que CGT creu que pot motivar aquesta compra és que Tecnocom, conjuntament amb Scytl, han estat les dues úniques empreses que han guanyat a Indra la gestió de les eleccions generals de l'estat espanyol a tota la seva història.





Des de CGT volen recalcar que "l'Estat controla el 20% d'Indra a través de la SEPI, pel que entenem que una vegada més Indra s'està utilitzant partidistament per interessos polítics i aliens a l'activitat empresarial, oblidant-se que els treballadors hem patit un ERO injust, innecessari, i que les nostres condicions laborals empitjoren cada any que passa ".





CGT ha intentat posar-se en contacte amb l'empresa perquè els expliqués la motivació d'aquest sobrecost, ja que "no tenim constància de cap fet rellevant que justifiqui aquest sobrepreu", assenyalen i afegeixen que la resposta ha estat que el senyor Martorell està molt ocupat per reunir-se amb ells.