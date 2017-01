Mor el filòsof creador de la modernitat líquida Zygmunt Bauman

El professor i filòsof Zygmunt Bauman, creador del concepte de 'modernitat líquida', ha mort aquest dilluns a l'edat de 91 anys a la localitat britànica de Leeds, segons ha informat el diari Gazeta Wyborcza.





Va néixer a Polònia, però es va traslladar a l'URSS amb la seva família, d'origen jueu, al començament de la II Guerra Mundial. Acabat el conflicte, va tornar a Polònia i va exercir la docència a la Universitat de Varsòvia, fins que el 1968 es va exiliar de nou per raons polítiques.





Durant uns anys va viure a Israel i va ser professor a la Universitat de Tel Aviv fins a 1970. Ha impartit classes en universitats d'Estats Units, Austràlia i Canadà i és professor emèrit de Sociologia de la Universitat de Leeds (Regne Unit).





La seva anàlisi dels vincles entre la modernitat, el nazisme i el comunisme postmodern li han atorgat un gran reconeixement internacional. Ha contribuït al desenvolupament de les ciències socials mitjançant la creació de conceptes com la 'teoria de la modernitat líquida', que defineix els temps actuals com una era de canvi i moviment constant, en la qual l'home està orfe de referències consistents i els conceptes són més inestables que mai.





Les teories de Bauman han exercit una gran influència en els moviments antiglobalització. La seva obra assagística, que va començar en els anys 50, va aconseguir fama internacional en els 80 amb títols com 'Modernitat i holocaust' (1989), on defineix l'extermini de jueus pels nazis com un fenomen relacionat amb el desenvolupament de la modernitat.





Entre les seves obres més significatives destaquen 'La modernitat líquida' (2000), considerada la seva obra mestra, en què observa com el capitalisme globalitzat està acabant amb la solidesa de la societat industrial; 'Amor líquid' (2005) i 'Vida líquida' (2006).





A més és autor de títols com 'La cultura com a praxi' (1973), 'La postmodernitat i els seus descontents' (1997), 'La globalització: conseqüències humanes' (1998), 'En recerca de la política' (1999), ' la societat individualitzada '(2001) i' Vides desaprofitades. La modernitat i els seus pàries '(2005).





En aquesta última exposa les conseqüències inevitables de la modernització com ara les migracions, els refugiats, la desocupació, la nova pobresa i la necessitat de fixar identitats.





Entre els seus treballs publicats en espanyol es troben 'Por líquid. La societat contemporània i els seus temors '(2007),' Vida de consum '(2007),' Arxipèlag d'excepcions '(2008),' Múltiples cultures, una sola humanitat '(2008),' L'art de la vida '(2009 ) i 'Mundo consum' (2010). El seu pensament i la seva obra han estat fruit d'anàlisi en una desena de llibres publicats per diversos autors.





Bauman ha rebut entre altres guardons el Premi Europeu Amalfi de Sociologia i Teoria Social, atorgat per l'Associació Italiana de Sociologia (1989) i el Theodor W. Adorno Prize de la ciutat de Frankfurt (1998). Així mateix, va ser premiat amb el Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats 2010 al costat de Alan Touraine.