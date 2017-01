Vaga dels treballadors de neteja de l'Institut Mental de Salut Pública de Badalona

Els 23 treballadors de neteja de l'IMPS de Badalona volen cobrar per la seva feina. Una cosa que sembla molt normal, però que per desgràcia l'empresa KLUH LINAER s'ha convertit en tot un luxe últimament. Aquesta empresa, que per motius desconeguts és la concessionària de moltes contractes de neteja vinculades a l'administració pública a tot el país, deu als treballadors de neteja de l'IMPS la paga de Nadal i la nòmina del mes de desembre del 2016. A causa d'això , els treballadors han començat una vaga que durarà, en principi, fins al pròxim 11 de gener.

No només aquesta empresa juga amb el sou i suport dels treballadors / es de neteja de l'IMPS de Badalona, si no, que deu diners a molts treballadors / es de la resta del país.

El sindicat Confederació General del Treball de Barcelona abans que el IMPS de Badalona contractés a aquesta empresa el febrer del 2016, ja va avisar que aquesta gent devia diners a moltíssims treballadors en diversos llocs i que si contractaven a aquesta empresa, estarien jugant amb el suport dels treballadors de neteja de l'IMPS.

Tot i els advertiments de CGT i les de tots els treballadors (es van recollir les signatures de tots els empleats demanant-li al IMPS que no contractés a aquesta empresa), l'administració pública va fer cas omís i va contractar a aquesta empresa.

CGT no entén com el IMPS, que depèn directament de l'Ajuntament de Badalona, ha contractat a aquesta empresa tot i sabent que aquesta situació anava a esdevenir. És que no els importava el que passaria amb les famílies d'aquests treballadors ?, o per ventura havia un motiu més fort per contractar a aquesta empresa ?, què motiva a l'Ajuntament de Badalona a contractar una empresa que ha de 4 milions d'euros a Hisenda i el salari a un munt de treballadors / es al país ?, es pregunten des del sindicat.

Treballadors i sindicats entenen que l'Ajuntament de Badalona és tan responsable com Kluh Linaer en aquesta situació, atès que ha consentit i acceptat que una empresa que deu diners als seus treballadors, sigui la s'adjudicaria d'una contracta pública que gestionen ells. Per tot això, demanen a l'Ajuntament de Badalona que faci fora de les seves instal·lacions a aquesta empresa i que es responsabilitzi d'aquesta situació, ja que no ho va fer en el seu moment.