La CUP culpa Comín del col·lapse a les urgències i crida a "ocupar" llits en les plantes tancades

La diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant ha anomenat "ocupar" plantes tancades d'hospitals i reobrir llits en cas que no es reverteixin les retallades, per evitar situacions com la del col·lapse de les urgències del qual responsabilitza el conseller de Salut, Toni Comin.

En un comunicat, la diputada cupaire 'exigeix una actuació "excepcional i urgent per revertir" les retallades que han tingut impacte en les urgències.

Considera que la situació de col·lapse no és una situació excepcional provocada per la grip, sinó "la situació habitual que viuen des de 2010 els hospitals i centres d'atenció primària públics, a causa de les retallades".

"Ni normal ni inevitable. La situació de les urgències hospitalàries té solució", recalca Reguant, que aclareix que aquesta solució no passa per activar el Pla Integral d'Urgències de Catalunya, sinó per revertir les retallades i per un canvi estructural del sistema de sanitat públic.

Després d'exposar diversos casos de col·lapse en diversos hospitals i centres, la diputada de la CUP recorda que entre 2010 i 2015 les retallades en la sanitat pública han suposat 800 milions d'euros.

Aclareix que l'augment de la proposta de pressupostos per a 2017 per a l'atenció primària de 140 milions "queda lluny del que es va pressupostar en 2010".

Reguant subratlla la pèrdua de pes que l'atenció primària ha sofert en el total del pressupost del Servei Català de la Salut: "El 2010 representava un 33,6% i en el projecte de llei de 2017 representa un 29,5, només un 0 , 4 més que el 2015 ".

"Els recursos hi són, es necessita una priorització clara per part del Govern per destinar-los a aquesta situació d'emergència", incideix.

COMIN "RESPONSABLE"

La 'cupaire' retreu al Govern que malgrat "grans declaracions de tots els representants públics de la sanitat catalana en què s'afirmen la importància de l'assistència primària", la seva inversió ha passat a estar més infrafinançada i infravalorada.

Per tot això, demana una actuació excepcional i urgent al Govern, i responsabilitza Comin "de les situacions de denigració i precarietat associades a aquesta situació anòmala i evitable" a urgències, pel que incideixen en la necessitat de revertir les retallades i dotar de recursos als serveis d'assistència primària, continuada i urgent.

"Mentre això no es doni, la CUP fa una crida a les direccions dels centres, treballadors, usuaris i veïns a la reobertura de llits i plantes tancades, a què es mobilitzin ja que s'ocupin, en cas que sigui possible, les plantes tancades i es reobrin els llits. Amb la nostra salut no es juga ", conclou.