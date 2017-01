Intercanvi d'acusacions entre el Govern i l'exdirector de l'Aeroport d'Alguaire

La companyia pública Aeroports de Catalunya ha defensat aquest dilluns que l'acomiadament de l'anterior director de l'Aeroport d'Alguaire (Lleida), Alberto López, va ser per motius disciplinaris i "avalat per experts legals", i que estudiarà si emprèn accions legals per danys a la honorabilitat i la imatge de les persones i les empreses objecte de les seves acusacions.





En un comunicat, Aeroports de Catalunya ha assenyalat que ha tingut coneixement de la querella de López a través dels mitjans de comunicació i que desconeix l'estat de la tramitació.





L'exdirector de l'Aeroport d'Alguaire ha presentat una denúncia per presumptes delictes d'assetjament laboral, extorsió i d enuncia falsa.





La denúncia aporta un document que assenyala que l'exdirector hauria redactat un informe sobre l'empresa de serveis de terra Lesma, quan aquesta va reclamar 15.000 euros, en el qual consta que Aeroports de Catalunya hauria abonat més de 634.000 euros a l'empresa "sense cap justificació i / o de forma arbitrària entre els anys 2011 a 2015 ".





Així mateix, fa referència a aspectes laborals ia diversos informes interns de l'aeroport sobre suposats pagaments sense justificar a les empreses adjudicatàries de serveis dins d'aquest equipament, i presumptes contractacions irregulars a aquestes empreses.