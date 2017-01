Sanitat importarà tractaments hormonals per transsexuals després de la falta de subministrament

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, assegura que el tractament hormonal a les persones transsexuals està assegurat a Espanya tot i els problemes de subministrament que s'han produït amb algunes molècules.

Així ha informat la Plataforma pels Drets Trans (PladeTrans) després de reunir-se amb el cap del Departament de Medicaments d'Ús Humà de l'AEMPS, César Hernández, que li ha reconegut que s'estan exportant medicaments estrangers per garantir l'accés a dues d'aquestes teràpies , comercialitzades com 'Meriestra' i 'TestexProlongatum'.

L'operativa per accedir a aquests medicaments, segons explica aquesta organització, passa per que el metge de família prescrigui l'usuari la recepta del medicament per, tot seguit, dirigir-se amb aquesta recepta a l'Administració del centre de salut i que els gestionin la petició.

A més, en la reunió asseguren que el representant de l'AEMPS li ha reconegut que a mitjans de gener estarà restablert el subministrament d'un altre tractament alhora que mantenen converses perquè pugui reprendre al llarg del mes de gener la fabricació d'una altra de les teràpies afectades.

"La salut de les persones 'trans' no pot estar supeditada a les lleis del mercat, ni a l'oferta i la demanda", segons ha denunciat Mar Cambrollé, president de PladeTrans, que després de la reunió seguirà exigint al Ministeri de Sanitat que els tractaments farmacològics disponibles al mercat i siguin finançats.

Sobretot, ha lamentat, per la situació d'incertesa en què es troben encara milers de persones per aquest motiu. "El sol fet que Sanitat hagi informat sobre la necessitat d'importar medicaments des d'altres països europeus com Itàlia, Suïssa i Holanda, és un clar exemple d'això", ha denunciat.