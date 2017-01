Tanca la presó 'La Model' sense una alternativa que la substitueixi

L'acord entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per procedir al tancament del centre penitenciari d'homes conegut com "La Model" se signa aquest dimarts. L'agrupació de personal penitenciari de CCOO veu precipitat i electoralista tancar la presó barcelonina sense haver construït prèviament una presó que la substitueixi: "Seria un error de política penitenciària de grans proporcions".

El vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, i l'alcaldessa, Ada Colau, signen un conveni en la mateixa presó per a 'la reordenació del sistema penitenciari i la millora de la qualitat de vida en els barris de la ciutat'.

"Aquesta decisió de tancament precipitat és una més en un camí pavimentat d'electoralisme, oportunisme i manipulació de l'opinió pública iniciat fa un any per l'actual Administració", ha valorat el sindicat.

CCOO assegura que un nou centre penitenciari no es podrà construir en un termini inferior a dos anys, ja que es necessiten un mínim de sis mesos per a adjudicar el projecte, sis per licitar les obres i un any per a la seva construcció: "I això si no hi ha el més mínim retard polític, econòmic o administratiu ".

TRASLLAT DE PRESOS

El sindicat ha explicat que els presos preventius --que encara no s'han sotmès a judici-- que actualment estan a La Model s'hauran de traslladar als centres pròxims a Martorell (Brians 1 i Brians 2), Granollers (QuatreCamins i CP de Joves) i fins i tot a Manresa (Lledoners).

Aquesta situació afectaria al contacte dels presos amb les seves famílies i també amb els seus advocats, que en comptes d'estar en un centre de Barcelona, haurien de desplaçar-30, 40 o 50 quilòmetres per veure als seus clients, ha lamentat el sindicat.