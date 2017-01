Puigdemont: "Amb el periodisme tot un país va aprendre que si la democràcia no es practicava no servia per a res"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha lloat el paper del periodisme a Catalunya assegurant que en els temps de la dictadura franquista va ser l'aula dels ciutadans on van aprendre que "practicar la democràcia no sempre és fàcil i no sempre és còmode", un principi que considera vigent.





Ho ha dit en la presentació dels tres volums de l'obra 'Història del Periodisme de Catalunya', editada per Sàpiens en col·laboració amb la Generalitat i dirigida per Francesc Canosa, on el president ha dit que amb el periodisme "tot un país aprendre que si la democràcia no es practicava no servia per a res ".





Puigdemont, periodista de professió i immers en la defensa de la seva aposta per celebrar un referèndum, ha explicat que exercir la democràcia va ser un repte que es veia complicat durant la dictadura, però que ara s'ha vist que "tampoc és fàcil després".





El president català ha assegurat que tant Catalunya com el periodisme en català han tingut la vocació d'estar a l'avantguarda, i ha assenyalat que si el periodisme ho està, Catalunya podrà estar-ho "més fàcilment".





Per Puigdemont, el periodisme té una "funció democratitzadora permanent de la societat", i ha argumentat que cada dia hi ha nous reptes democràtics que aquesta professió té el deure d'afrontar des de tots els formats en què s'exerceix.





Ha elogiat que tant el periodisme que es fa a Catalunya com la mateixa Catalunya són "feliçment diversos", i ha conclòs que l a comunitat és una fàbrica de periodistes i que, malgrat períodes com la Guerra Civil i la Guerra Civil Espanyola, sempre ha buscat equiparar-se al millor periodisme d'Europa.