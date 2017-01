Conseller Comín, "encara més" retallades? (II)

"Por el mar corren las liebres, por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tra la rá, por el monte las sardinas tra la rá. Vamos a contar mentiras tra la rá". Així segueix la cançó que ens vol fer empassar el conseller Comín amb el seu nou eslògan "encara més". Retallades a la vista? Mentides?





Tornant al decàleg -imitación de les taules de la llei- del mag Comín, que per acontentar el personal diu que cal enfortir el caràcter públic del sistema de salut, traslladant l'activitat privada "amb ànim de lucre", concretament l'Hospital General de Catalunya, als hospitals públics de les zones. I l'atenció als ciutadans? Més usuaris amb les mateixes infraestructures? Quin és realment el seu pla? Més saturació de les urgències? Menys personal? "Vamos a contar mentiras tra la rá"...





El 1989, de la mà d'un ministre socialista, Ernest Lluch, l'assistència sanitària a Espanya va passar a ser universal i gratuïta. Però, aquestes dades passen desapercebudes per al conseller, que en aquest testament sanitari diu: "el Parlament aprovarà la llei d'accés universal a la sanitat". I es queda així de tranquil. "Vamos a contar mentiras tra la rá"...





Amb el nou pressupost activaran el pla de xoc de les llistes d'espera, diu ell. Però si han retallat en un cinquanta per cent els diners destinats a les llistes d'espera! Com ho aconseguirà? Espera que les persones majors de 80 anys es morin sense ser ateses? "Vamos a contar mentiras tra la rá"...





S'incrementa en 100 milions d'euros el pressupost per a la salut mental. Aquesta, que any rere any ha estat la ventafocs de la sanitat i, per cert, en mans privades dels Germans de Sant Joan de Déu. Vol dir el conseller quant ha crescut el nombre de malalts mentals com a conseqüència de la crisi? Que ho digui!, perquè igual li cau la cara de vergonya. "Vamos a contar mentiras tra la rá"...





En aquest any 2017, Comín té la intenció de tramitar per llei recuperar l'Agència de Salut Pública de Catalunya, creada el 2009 i suprimida el 2013 per Boi Ruiz, el "tisores", per ordre de l'expresident Mas sota el compromís de reduir el sector públic un 25%. Estarà d'acord Neus Munté i companyia? "Vamos a contar mentiras tra la rá"...





Previsió d'ampliació i nous equipaments per a alguns hospitals, entre ells el de Viladecans encara que crec que els diners es destinen a realitzar el projecte d'un nou hospital -en els temps de Geli ja estava el projecte però com que no agrada, cal fer altre- . Quan estarà fet el nou hospital?





També una oferta pública d'ocupació a l'ICS de 2.500 places. Serà veritat?





L´testament del conseller continua amb les promeses de millorar l'atenció primària: més autonomia, més personal, un pla Nacional d'Urgències, bla, bla, bla. Tot això en aquest 2017 i amb una convocatòria d'eleccions per al mes de setembre. Per aprovar les lleis, quan al 2016 només s'han aprovat 6, serà necessari que el mag Comín apliqui els secrets de màgia Borrás per aconseguir-ho.





Diu un refrany popular: "Aquesta és la primera llei de la màgia: desorientar. No ho oblidis mai". O, com deia Quevedo, "ningú ofereix tant com el que no complirà".





Acaba el seu testament sanitari el conseller afirmant que "aquestes són unes poques de les reformes que portaré a terme aquest any i amb una República i unes polítiques progressistes podrien fer-se totes" o, el que és el mateix, "encara més". "Vamos a continuar contando mentiras tra la rá, vamos a contar mentiras".





Seguirem...