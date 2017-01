Dolors Montserrat rectifica: "No és cert que es vagi a pujar el copagament"

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, ha assegurat la nit d'aquest dilluns que "no és cert" que el Govern vagi a pujar el copagament farmacèutic per als jubilats que cobren més de 18.000 euros anuals de pensió.

"No és cert que es vagi a pujar el copagament farmacèutic als pensionistes amb ingressos de més de 18.000 euros", ha indicat la titular de Sanitat en el seu compte personal de Twitter.









En una entrevista de RNE-Ràdio 4 recollida per Europa Press, Montserrat va assenyalar el matí de dilluns que vol "revisar" el copagament en els jubilats que cobren una pensió d'entre 18.000 i 100.000 euros. "Hauríem ajustar-lo millor. Qui més té hauria de pagar més", ha sostingut la ministra.





Segons el model actual, a la franja de zero a 18.000 euros es paga el 10 per cent del preu dels medicaments que li receptin amb un límit de 8 euros al mes; a la compresa entre els 18.000 i els 100.000 és un 10 per cent amb un màxim de 18 euros; i, finalment, en el rang superior a 100.000 euros és un 60 per cent amb un màxim de 60 euros.





Segons ha criticat la titular de Sanitat en l'esmentada entrevista, no pot ser que una persona que cobra 18.001 euros pagui el mateix que una altra que cobri 100.000 euros. L'anunci de la ministra sobre el copagament farmacèutic ha generat censures a la mesura per part de partits com el PSOE, sindicats i governs regionals com l'andalús.





SÍ ES ESTUDIARÀ EL TRAM DE MÉS DE 18.000 EUROS





Dolors Montserrat ha afirmat aquest dimarts que "en l'agenda del Govern del Partit Popular no està prevista la reforma del copagament farmacèutic, així com no hi ha l'increment del copagament per als pensionistes de renda de 18.000 euros", sí que està disposada a "estudiar" una modificació el tram de 18.000 a 100.000 euros.





"De 18.001 euros a 100.000 hi ha una diferència i, per tant, com no volem crear barrera en l'accés als medicaments estic disposada a estudiar-lo", segons ha explicat en una entrevista a TVE.





Finalment, sobre aquest assumpte, Montserrat ha aclarit que, un cop es tingui l'informe, poden ser múltiples les formes de fer-ho. "Que pagui més el que té més no vol dir que els pugis, potser vol dir que baixem al que té menys. Igual del tram de 18.000 a un altre tram posterior el que ens diuen els experts és que es pugi, o es baixi , o es quedi igual perquè, potser, no hi ha barrera en l'accés als medicaments".