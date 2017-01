Josep Piqué denuncia que el sistema educatiu català "està orientat a debilitar la idea d'Espanya

L'exministre popular Josep Piqué ha denunciat aquest dimarts que el sistema educatiu català estigui orientat, des de fa molts anys, a "debilitar la idea d'Espanya".





Piqué ha advocat per intentar resoldre el desafiament independentista plantejant una "batalla en el terreny de les idees" per, segons ell, explicar als que han passat "de l'autonomisme a l'independentisme més o menys crític" que la secessió d'Espanya és un "camí impossible ".

"Que és un camí que ens porta enlloc i que el millor per als ciutadans de Catalunya és seguir incardinats en una Espanya plural, reconeguda com a tal per la Constitució", ha assenyalat en una entrevista a la COPE.





RECUPERAR EL TERRENY ALS INDEPENDENTISTES

En aquest sentit, Piqué ha opinat que "el més important" és plantejar la batalla en el terreny de les idees, dels sentiments i dels afectes, així com anar recuperant el terreny que han anat "conquistant els independentistes".





"Estan permanentment presents en el debat públic, amb una pressió brutal des dels mitjans de comunicació públics i també alguns privats, amb molts anys d'un sistema educatiu orientat a afeblir la idea d'Espanya, amb molts anys de progressiu enfosquiment de la presència de l'Estat ", ha afegit.





Al seu parer, cal creure que encara hi ha temps per fer-ho, perquè el contrari seria "tirar la tovallola" i això seria "una autèntica tragèdia".





El passat 8 de desembre, Catalunyapress es feia ressò d'un vídeo en què es els alumnes del col·legi públic Guillem Fortuny de Cambrils (Tarragona) escenificaven un fragment de la Guerra dels Segadors.

















ORFES DE REPRESENTACIÓ POLÍTICA

Preguntat sobre qui va a ocupar la "suposada centralitat" si l'antiga Convergència (avui PDECAT) es desploma, Piqué ha dit que "una de les conseqüències del famós procés ha estat la destrucció del mapa polític català".





A més, ha agregat que això té un efecte addicional que és que la desaparició d'aquesta força política "ha deixat també sense interlocució" a una majoria social de Catalunya.

En aquest context, Piqué creu que molts ciutadans catalans se senten "orfes" de representació política perquè, al seu parer, "no acaben d'identificar una força política" que els pugui representar adequadament pel que fa a "els seus interessos" i "els seus sentiments" .

Tot i que ha deixat clar que no pensa tornar a la vida política, ha apostat per fer un "debat sobre idees des de la societat civil": "No renuncio com a ciutadà, com a català i com a espanyol a intervenir en el debat de les idees, a intentar fer algun tipus d'aportació que ajudi ".