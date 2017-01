Anna Gabriel, sobre JxSí: "Ens han portat a un terreny per destrossar-nos"

La diputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel ha acusat JxSí d'intentar "eliminar" a la formació anticapitalista després de les eleccions del 27 de setembre, segons ha dit en una entrevista realitzada per Pablo Iglesias al programa 'Una altra volta de tuerka', emès la nit de dilluns, en què ha lamentat les pressions que ha rebut la seva formació.





"Ens han portat a un terreny per destrossar-nos. Que és diferent de gestionar o cavalcar en les contradiccions. Ens han volgut eliminar i encara hi ha gent que treballa per a destrossar-nos", ha dit.





Gabriel ha plantejat que la llista de JxSí incloïa a persones amb una trajectòria potent en la societat civil i estava pensada per guanyar, però molts catalans van creure que era necessària una veu "més contundent" per construir el procés sobiranista i van atorgar 10 diputats a la CUP.





No obstant això, ha considerat que JxSí no ha sabut fer una lectura encertada dels resultats electorals i ha atacat els anticapitalistes.





"La gent a les urnes ha dit que no guanyi JxSí, que no tingui la majoria, i que la CUP sigui imprescindible. Però no es fa aquesta lectura i comença el 'pressing CUP'", ha sostingut.