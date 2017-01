La FIFA acorda ampliar el Mundial a 48 seleccions a partir de 2026

El Consell de la FIFA ha aprovat aquest dimarts de manera "unànime" l'ampliació del Mundial a 48 equips a partir del 2026, torneig que es disputarà en una seu encara per determinar.

El torneig que es disputarà d'aquí a gairebé una dècada tindrà un total de 16 grups de tres equips, dels quals es classificaran 2 per setzens. Després seguirà el mundial per eliminació directa, com fins ara, fins a la final. La fórmula innovadora està impulsada pel mateix president de la FIFA, Gianni Infantino. La intenció és que sigui un mundial més obert a seleccions que difícilment podrien arribar a la fase final amb la fórmula actual.





Actualment es juguen 64 partits i amb el nou sistema es disputaran 80, però no suposarà més càrrega per a cada conjunt.





L'exfutbolista argentí Diego Maradona va assegurar ahir estar encantat amb aquesta expansió, que, al seu parer, revifarà l'interès del torneig. "Estic encantat amb la iniciativa de Gianni perquè d'aquesta manera dóna possibilitats a equips que d'entrada parteixen sabent que no jugaran el Mundial", va dir Maradona a periodistes després d'un partit de veterans a la seu de la FIFA previ a la Gala de l'organisme .





A més, l'estel·lar exfutbolista ha reconegut que era important per a l'esport que la imatge de la FIFA millorés després d'un escàndol de corrupció que va resultar en 40 individus i companyies de màrqueting esportives acusades en els Estats Units.