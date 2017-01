CaixaBank llança 'Family', una campanya per captar clients a llarg termini

CaixaBank llançarà aquest dimecres per a tot 2017 la campanya corporativa 'Family', amb la qual pretén captar i fidelitzar clients particulars a llarg termini, amb productes com Family assegurances, Family nòmines i Family préstecs, tal com ha informat l'entitat en un comunicat .





La campanya s'inspira en els llaços de confiança de la família i serà el fil conductor de les accions publicitàries de l'entitat financera presidida per Jordi Gual.





CaixaBank, que compta amb 13,8 milions de clients, ha reforçat i augmentat durant 2016 el seu lideratge en banca de particulars a Espanya, amb una quota de penetració del 29,5% (+120 punts bàsics) i del 25,7% com a banc principal (+170 punts bàsics), segons la consultora FRS Inmark.





Així, CaixaBank segueix creixent com a banc principal dels espanyols, i amb Family aspira a "continuar incrementat" aquesta quota el 2017 basant-se en els conceptes de comunicació amb el client, proximitat i empatia.





Family englobarà tots els productes de banca de particulars de l'entitat i és un "concepte coherent" amb els valors de CaixaBank.





A més, el nombre de llars a Espanya va augmentar durant 2015 i va arribar als 18.346.200, el que va suposar un 0,2% més que l'any anterior després d'anys de retrocés, segons dades de l'Institut Nacional del Estadística (INE).