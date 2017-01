El hepatòleg Joan Rodés mor als 78 anys

El hepatòleg Joan Rodés, antic director general de l'Hospital Clínic, l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps), de la Fundació Clínic i catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona UB), ha mort als 78 anys, ha informat l'Hospital Clínic aquest dimarts en un comunicat.





Rodés (Barcelona, 1938), que el 2015 ho van fer coordinador del Pla Estratègic Nacional per a l'Abordatge de l'Hepatitis C, va rebre nombroses distincions al llarg de la seva carrera, com el Premi Severo Ochoa a la Investigació (1990); la Canadian Liver Foundation Gold Medal (1999); la Creu de Sant Jordi de la Generalitat (2001), i la Gran Creu de l'Ordre Civil de Sanitat (2007).





L'hospital ha destacat que Rodés ha estat "un dels pilars de la institució els últims 50 anys i una persona molt estimada per tots", caracteritzant-se per avançar-se als esdeveniments i tenir una gran visió de futur que ha situat el Clínic-Idibaps en una posició de lideratge, tant en assistència com en recerca.