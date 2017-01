El Prat presenta total normalitat en el primer dia de tancament de la pista principal

Els vols de l'Aeroport de Barcelona-el Prat estan operant amb normalitat durant aquest dimarts, sense que s'hagin produït afectacions en les operacions com a conseqüència del tancament al trànsit de la pista principal a causa d'obres de renovació d'aquesta infraestructura.

MÉS INFORMACIÓ 43 milions de passatgers van passar per l'Aeroport de Barcelona el 2016





Segons ha informat Aena, els vols estan operant segons l'hora prevista per les companyies i no s'ha produït cap inconvenient a causa del tancament de la pista, en una jornada en què hi ha programats 605 moviments.





Fins al 5 de febrer, quan finalitzarà el tancament de la pista principal, l'Aeroport de Barcelona utilitzarà durant el dia la configuració nocturna -amb la pista transversal per a aterratges i la tercera pista per despegues-, de manera que la capacitat operacional queda reduïda de 72-48 operacions per hora.





Segons Aena, la previsió d'operacions i de seients que han fet les companyies per al mes de gener és similar a la d'altres anys, pel que no es preveu una reducció significativa de l'activitat durant el tancament de la pista principal, sinó que les operacions es repartiran en les diferents franges horàries.





Les obres de la pista principal del Prat, amb un pressupost de 18,7 milions d'euros, inclouen la regeneració del paviment, la renovació de l'abalisament, la millora i regeneració del paviment de les sortides ràpides, i l'eliminació d'alguns obstacles en la franja de la pista i en l'àrea de seguretat de l'extrem de pista.