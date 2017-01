'Cas Nadia': El pare tenia fotos de caràcter sexual de la seva filla en un pendrive

Gir inesperat dels esdeveniment en el 'cas Nadia'. El magistrat de la Seu d'Urgell (Lleida) que investiga els pares de la menor Nadia --per suposada estafa en la petició de diners per a un tractament mèdic de la niña-- veu indicis de delictes de provocació i explotació sexual a la pare, que està en presó preventiva per aquest cas.

Ho ha conclòs pels arxius que li han lliurat aquest dimarts els Mossos d'Esquadra, i ha citat a declarar els dos pares aquest divendres, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.

La Unitat Territorial d'Investigació del Pirineu Occidental de la policia catalana ha lliurat al jutge arxius el contingut pot ser constitutiu de "delictes d'elaboració i tinença de pornografia infantil, així com d'exhibicionisme i provocació sexual".

El jutge considera que la troballa no és una simple sospita, sinó "la constància i evidència de clars indicis objectivats de participació de la persona investigada --el pare-- a la comissió dels referits delictes de provocació sexual i explotació sexual".

Ha autoritzat el registre de 13 'pendrives', 7 targetes de memòria, 3 discos durs i altres terminals informàtics i ha acordat citar a declarar els dos investigats el divendres 13 de gener, Margarita Garau a les 10.00 ia Fernando Blanco --en presó provisional-- a les 11.00.

LA NENA VIU A PALMA

La nena, que ha residit a Fígols (Lleida) en els últims anys, viu ara a Palma de Mallorca amb una tia materna --que té la custodia--, i la mare s'ha instal·lat a uns set quilòmetres.

El pare va ingressar a la presó de Lleida després de la seva declaració als jutjats, als quals va arribar des de la comissaria de Mossos, que el van detenir a la Seu d'Urgell fugint d'un control policial de la comarca de la Cerdanya, amb una pistola d' fogueig, 1.450 euros, rellotges i dispositius electrònics d'alta gamma.