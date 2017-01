El recent aprovat projecte de llei per a la igualtat i no discriminació inclou sancions econòmiques

El Govern ha aprovat el Projecte de llei per fer efectiu el dret a la igualtat de tracte ia la no discriminació de les persones per raó de religió, discapacitat, edat, origen racial i ètnic, sexe i orientació sexual, que inclourà sancions, ha anunciat la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa, aquest dimarts en roda de premsa després del Consell Executiu.

El text, que es va aprovar a finals de l'anterior legislatura el 2015 però li faltava el consens amb les entitats, ha comptat amb un procés públic de participació en 2016 i estableix els principis bàsics per a l'actuació dels poders públics per perseguir l'eradicació del racisme, la xenofòbia, l'homofòbia i qualsevol expressió de discriminació, tant en el sector públic com en el privat.

Ha destacat que es tracta d ' "un pas més" cap a la' tolerància zero 'respecte a la situació actual, en què la normativa catalana compta amb la Llei dels drets LGTBI, la d'igualtat entre dones i homes --parcialmente anul·lada en octubre de l'any passat pel Tribunal Constitucional (TC) -, i articles de l'Estatut.

DISCRIMINACIÓ EN EL TREBALL

El seu ampli àmbit d'aplicació permetrà abordar la discriminació a dones en el treball i "suplir" aspectes que van quedar anul·lats en la Llei d'igualtat entre dones i homes després d'un recurs del Govern central, amb el qual el TC va declarar nuls sis articles que incloïen la regulació de l'assetjament sexual a les empreses i la figura del responsable sindical d'igualtat.

El text abasta el treball i les relacions laborals, l'educació, la protecció social, la sanitat, la publicitat i mitjans de comunicació, així com en el règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques i organitzacions professionals, socials, culturals i esportives .

Les s Anciones es regularan per l'indicador de renda de suficiència (IRSC), segons la gravetat, i les decidirà l'òrgan encarregat de controlar el compliment d'aquesta llei, el que permetrà posar en altres àmbits sancions com les permeses per la Llei dels drets LGBTI, per la qual Bassa ha recordat que es va fer una primera sanció per tracte homòfob de 300 euros.