Un solar a la Zona Franca substituirà La Model, que encara no té data de tancament

L'Ajuntament de Barcelona cedirà gratuïtament a la Generalitat dos solars a la Zona Franca de Barcelona per construir dos nous equipaments penitenciaris que substituiran la presó de La Model, situada al cor de la ciutat, i el centre obert del barri de Trinitat Nova.

Aquest és un dels punts que recull el conveni que han signat aquest dimarts a la mateixa Model el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, acompanyats del conseller de Justícia, Carles Mundó, i la regidora d'Urbanisme , Janet Sanz.

Encara que a preguntes dels periodistes no han volgut prometre un termini per al tancament de la Model, han coincidit que la signatura d'aquest conveni suposa posar en marxa "el compte enrere" per la seva clausura.

En aquests dos solars de la Zona Franca -que sumen un total de 26.500 metres quadrats- es construirà un centre penitenciari de règim obert i un altre de règim ordinari, que permetran el trasllat de la Model --que acull presos preventivos-- i el de règim obert de la Trinitat Vella; l'Ajuntament també modificarà el Pla General Metropolità per poder construir-los.





SENSE L'OPINIÓ DELS SINDICATS





La signatura del conveni ha tingut lloc abans que les altes esferes s'hagin reunit amb els sindicats, el que qualificació com "traïció i nocturnitat".





Denuncien que l'Administració prefereix la foto electoralista abans de negociar aquest tema amb els representants dels treballadors penitenciaris. Des del CSIF, sindicat majoritari de les presons catalanes, deixen clara la seva preocupació "pel fututo dels 469 treballadors i les seves famílies, pel futur dels companys interins i pel futur de més de 800 interns que no poden perdre la seva vinculació amb Barcelona ".









ELS CENTRES





En el més petit, de 13.000 metres quadrats, ubicat al carrer A, s'aixecarà el centre obert que tindrà capacitat per a 800 persones i reunirà els interns de tercer grau que ara estan distribuïts en tres edificis: La Model (Centre Obert 1) , Trinitat (Centre Obert 2) i Wad-Ras (Centre Obert 2); el cost del projecte ho calculen en uns 35 milions.

L'altre solar, ubicat al carrer E i de 20.000 metres quadrats, estarà destinat a la construcció del segon centre penitenciari, el cost aproximat serà de 75 milions d'euros.

TERRENYS DE LA MODEL

L'alcaldessa ha explicat que el trasllat de la Model permetrà dedicar aquest espai que ara ocupa a l'esquerra de l'Eixample a "equipaments de barri" com una residència, una escola bressol, un casal per a joves, zones verdes i un espai de memòria sobre la repressió franquista.

No obstant això, Colau ha insistit que hauran de reunir-se de nou amb els moviments veïnals per definir quins equipaments són més necessaris al barri, ara que s'ha signat el conveni.

Tant Junqueras com Colau i Mundó han coincidit a assenyalar que, a diferència del protocol que en el seu moment van subscriure el llavors president de la Generalitat, Artur Mas, i el que era alcalde, Xavier Trias, el que han signat aquest dimarts és un conveni que estableix obligacions per a les dues institucions i que "no té marxa enrere".

"No venim a fer-nos la foto", ha subratllat Colau, en la mateixa línia que Mundó, que ha insistit que no fan més concrecions sobre terminis perquè no volen entrar en el terreny de les promeses sinó en el dels compromisos.

El pacte també inclou que l'Ajuntament de Barcelona comprarà a la Generalitat per 5,5 milions d'euros el solar del Centre Obert 2 situat al carrer del Pare Manjón, a la Trinitat Vella, per construir 265 nous habitatges socials, 110 de les quals estaran destinades a reallotjaments.