Confiscats 116 quilos de cocaïna procedent del Brasil al port de Barcelona

L'Agència Tributària, en col·laboració amb la Guàrdia Civil a través de la Unitat d'Anàlisi de Riscos (UAR) de la Duana del Port de Barcelona, ha procedit a la confiscació d'un total de 116 quilos de cocaïna que es trobava oculta en un contenidor procedent del Brasil.





L'actuació, desenvolupada el passat dia 30 de desembre, s'ha saldat amb la detenció de la persona que els investigadors consideren presumpte responsable de la recepció de la droga a la seva arribada a Espanya. El estupefaent confiscat tindria un valor al mercat il·legal proper als 6.300.000 euros.

La UAR del port de Barcelona, composta per funcionaris de l'Agència Tributària i de la Guàrdia Civil, va detectar la cocaïna en un contenidor que es trobava en trànsit.

El sistema utilitzat per l'organització criminal és el conegut com a "ganxo cec" o "rip off", que consisteix a introduir en un contenidor, sense coneixement de l'empresa expedidora ni de la importadora de la mercaderia legal, una determinada quantitat de droga, normalment en bosses d'esport, que serà "rescatada" posteriorment quan el contenidor arribi al port i abans de ser lliurada la mercaderia legal al seu destinatari final.





El propòsit de la utilització d'aquest mètode és eludir els controls que poguessin ser efectuats com a conseqüència d'anàlisi aplicats per les autoritats duaneres.

En el cas d'aquesta aprehensió, l'operació es va iniciar com a conseqüència de les tasques habituals de control de l'OAR, que va seleccionar el contenidor per a una inspecció rutinària. L'origen del contenidor era Brasil i havia fet escala prèvia a Panamà.

Les investigacions posteriors han portat a la detenció d'una persona que seria l'encarregada de recuperar la cocaïna un cop el contenidor va arribar al port de Barcelona. Tant la droga intervinguda com el detingut han passat a disposició del Jutjat en Funcions de Guàrdia de Barcelona.