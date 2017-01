Hem perdut un dels millors referents que hàgim pogut conèixer, José Luis Barcelona, primer locutor de Televisió Espanyola a Catalunya. Un home que tenia una capacitat insuperable per aconseguir fer fàcil el més difícil. En els seus temps, en què no existien teleprompter, ni orelleres, tot calia basar-lo en un background cultural, una memòria excepcional i un treball de preparació.

A José Luis Barcelona se li podia encarregar qualsevol tipus de programa, concurs, debat, magazine, informatiu o la direcció del mateix programa. És el cas que va passar a Televisió Espanyola ia TV3 amb el reeixit "Tot i més", on vaig tenir una vegada més ocasió de treballar amb ell.

Ens deixa als 84 anys. Des de l'última sopar que vam tenir a l'Associació d'Informadors de Ràdio i Televisió Espanyola (RTVE) no havia parlat amb ell. I ahir vaig conèixer, a través de l'amic Carles González, director de TVE a Catalunya, la trista notícia. José Luis Barcelona era un home dels que deixen empremta permanent. Molt culte, exquisidament amable, educat i d'una generositat extrema.

Jo el vaig conèixer a mitjans dels setanta, quan em vaig iniciar en els mitjans de comunicació i ell era una gran estrella de la televisió. Des del primer moment, em vaig sentir acollit, reconegut i mimat per aquest gran home i no perquè fos jo, sinó que em consta que això ho pot dir tot el que ha tingut l'honor de conèixer-lo i treballar amb ell.

Gràcies a la seva enorme bagatge cultural i gran capacitat d'improvisació sabia transformar el més difícil en alguna cosa fàcil i d'èxit absolut.

Aquest aragonès que entro a TVE el 1959 i va ser el primer locutor de TVE a Catalunya, procedent de la històrica Ràdio Joventut, va sorprendre des del primer moment, en el qual no hi havia una experiència anterior i no obstant això sí tota mena de problemes que comporta el inici d'un mitjà com és la televisió espanyola.

Ell va superar totes les dificultats a través de programes de tot tipus: "La roda gira", el musical "14-30", "Reina per un dia", "Cançons de tota una vida" o "Tot i més", entre d'altres molts. Aquests són només una mostra de molts altres programes d'aquest autèntic mestre que mai en la seva prologada carrera va lamentar un sol fracàs en cap dels seus programes.





Estudiava, programava, seleccionava, vivia tots els detalls sense perdre mai les formes, ni el respecte a les persones que formaven els seus equips. Per això la seva presència era una garantia d'èxit. Era un líder que dominava el concepte emocional com no he vist en cap altra persona.





Permeteu-me que us digui que tinc un magnífic quadre d'ell. Pintava unes marines d'autèntica meravella. Ho tinc penjat a casa meva en un lloc visible ia través d'ell tots els dies tinc el record d'aquesta gran persona. Però la seva millor plasmació la tindré sempre en la meva ment de forma permanent. Ja que ell ha estat un dels meus millors referents. Amb la seva imatge d'extraordinària persona i professional.