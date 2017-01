Un apolític codi d'honor

En espanyol, un ésser illetrat és un analfabet i un ésser irreligiós és algú que s'oposa a l'esperit de la religió o que està mancat d'ella. No hi ha, en canvi, el terme 'ipolítico' però sí el de apolític: és el aliè a la política o qui es desentén d'ella. Durant la dictadura de Franco, no pocs deien ser apolítics; no 'ficaven en política' i s'encongien d'espatlles davant el que es donava com a 'inevitable'.





Avui sota el pretext de la corrupció, alguns presumeixen de antipolítics o d'antisistema. No comparteixo aquesta actitud, tot i que menyspreo en particular l'definir-me políticament amb una sola etiqueta o amb unes soles sigles; el motiu és que no són pocs els que pretenen deduir el que no poden i no correspon -un grau d'adhesió impropi-, ja que llegeixen amb un estrany i desorbitat prejudici, que tot ho corroeix. Crec que no cal facilitar les coses als captius del sectarisme.





Llegeixo amb gust i interès l'última novel·la d'Arturo Pérez-Reverte Falcó (Alfaguara), amb la qual inicia un nou cicle de relats. El seu protagonista és Lorenzo Falcó, un espia proper als 40 anys d'edat: un home del moment que en aquest lliurament intervé en un projecte d'alliberament de José Antonio, a la presó d'Alacant. Confessa simpatitzar 'amb diverses causes', però la veritat és que actua com un mercenari. Acostumat a l'olor de la por, que afronta amb serenitat i irònica malenconia, el tarannà de Falcó és àcid i un punt macabre. "Els homes com aquell portaven la seva última nit amb si a tot arreu, com una motxilla inseparable. Com una sentència de mort ajornada ".





Un rostre adobat per anys de tensió, mentides i violència. Un món on paraules com pàtria, amor i futur no tenen sentit. En què hauria de creure ?, es pregunta: "¿En uns generals cridats per Déu a salvar Espanya de l'horda marxista? En una República proletària, bondadosa i honrada que defensa la seva llibertat? ... Això us ho deixo a vosaltres. Als nois amb fe ". Al protagonista li repel·leixen aquestes retòriques i ha experimentat el que és ser un mer peó en el joc d'altres. La qüestió és que res és el que sembla. Endurit a constatar-ho, desenvolupa un cinisme realista que no permet arribar a solucions però sí tenir a ratlla certes postures. Davant d'una aparent absència de regles, el llarg passadís d'una antiga i oblidada consciència pot registrar un singular rapte d'honor.