Inspectors d'Hisenda critiquen que es persegueixin els petits 'errors' i no als grans defraudadors

L'expresident de l'Organització Professional d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat José María Peláez ha advertit aquest dimarts que l'Agència Tributària dedica gran part dels seus mitjans a controlar "petits fraus o errors" d'empleades de la llar, jubilats i joves, en lloc de dedicar aquests recursos a combatre el frau més complex i sofisticat.

Durant la seva participació en les jornades d'UGT 'Justícia social i fiscalitat', Peláez va indicar que l'Agència Tributària ha llançat "milers de requeriments" a les empleades de la llar, obligant-los a tributar per les seves "fabulosos" sous, que en moltes ocasions ha de estimar perquè Hisenda disposa només de dades de cotització i no del que realment han cobrat, ja que moltes vegades cobren per hores.

En el cas dels jubilats, l'inspector d'Hisenda alerta que molts d'ells han estat requerits per l'Agència Tributària perquè paguin els impostos corresponents a les petites pensions que perceben pel temps que van estar treballant a l'estranger, exigint-los en molts casos imports que no poden pagar.





Quant als joves, se'ls demana la devolució de les deduccions de lloguer davant de qualsevol error que hagin pogut cometre.





FALTA DE MITJANS PER perseguir ALS GRANS

Encara Peláez deixa clar que l'actuació de l'administració tributària en tots aquests casos és la correcta des del punt de vista legal, apunta que el principi d'eficàcia i el "sentit comú" indiquen que caldria dedicar menys recursos a aquests "petits fraus o errors "i més i millors als grans defraudadors que es" escapen "per la falta de mitjans humans, materials i legals.

"Si es comparen algunes d'aquestes situacions amb el tracte tan beneficiós que s'ha donat als defraudadors en la recent amnistia fiscal, o les cartes d'avís que se'ls van enviar als que tenien comptes a Suïssa perquè regularitzessin la seva situació sense sancions, només cal sentir-se avergonyit ", ha afirmat Peláez, que va denunciar que l'Agència Tributària enfoca les seves actuacions" massivament cap als més febles ".

També va retreure que la conducta de l'defraudador no és sancionada "severament" i va recordar que el 2011 es van enviar 1.014 expedients per delicte fiscal als tribunals per import de 909 milions d'euros, mentre que el 2015 es van remetre 341 expedients per 442 milions. De fet, de les 64.000 persones empresonades a Espanya, només 150 ho són per delictes fiscals.

NOU ESTATUT DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

A la vista d'aquestes dades, tant Peláez com l'actual president de l'Organització Professional d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat, José Luis Groba, que també ha participat en les jornades d'UGT, han apostat per la creació d'un nou Estatut de l'Agència Tributària, que el Govern de Mariano Rajoy va anunciar en 2013.

Concretament, Groba ha demanat l'aprovació d'aquest estatut per assegurar la independència de la institució i que contempli el nomenament del director general amb causes taxades de cessament i per un període de cinc anys.





També aposta per un contracte de gestió per aquest període aprovat pel Parlament, per una provisió de llocs de treball amb el nomenament mixt de directius com el sistema francès o la modificació del finançament de l'Agència Tributària.

Igualment, ha advocat per ampliar la capacitat investigadora de l'organisme, així com la creació d'unitats especialitzades en la localització i administració de béns procedents del frau fiscal, les actuacions d'incògnit, la compra d'informació tributària, el pagament a confidents i la regulació de la denúncia tributària.

Groba també va apuntar que a Espanya, segons diferents estudis, el frau fiscal en l'IRPF aconsegueix entre el 15% i el 25% dels ingressos reals d'aquest tribut, sent el frau per rendiments del treball entre 5 i 40 punts percentuals inferior a altres fonts de rendes de l'impost, com les del capital o les activitats econòmiques.