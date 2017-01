​L’Òpera ’Werther’ tornarà a brillar al Liceu 25 anys després

Werther de Jules Massenet i basada en la novella de Goethe torna al Gran Teatre del Liceu després de 25 anys sense representar-se, concretament des del 19 de juliol de 1992. Aquesta òpera, una de les obres mestres del repertori francès, es podrà veure del 15 de gener al 4 de febrer sota la direcció d’escena de Willy Decker i la direcció musical d’Alain Altinoglu, que dirigirà l’Orquestra Simfònica del Liceu amb la participació del Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers.

L’òpera Werther és una producció de l’Oper Frankfurt que, després de passar amb gran èxit per teatres d’arreu del món com el Teatro Real o el Teatro dell'Opera di Roma, aterra a Barcelona. Aquesta producció comptarà amb dos habituals i ben coneixedors del personatge de Werther: un dels millors tenors del món, Piotr Beczala, i el tenor català més internacional alhora que un dels intèrprets belcantistes més destacats actualment, Josep Bros, que a més enguany celebra el 25è aniversari del seu debut.

Anna Caterina Antonacci, una de les mezzosopranos més importants de la seva generació debuta el paper de Charlotte, rol que alterna amb Nora Gubisch. El repartiment el completen les sopranos Elena Sancho Péreg i Sonia de Munck en el paper de Sophie, Joan Martín-Royo i Carlos Daza com a Albert, Stefano Palatchi com a batlle, Antoni Comas com a Schmidt, Marc Canturri com a Johann.

Werther és un drama líric en quatre actes i llibret d’Édouard Blau, Paul Milliet i Georges Hartmann que ens situa a Wetzlar, Alemanya. El personatge protagonista, Werther, està enamorat de Charlotte, però és un amor impossible, perquè ja està promesa amb un altre home. Després del matrimoni, Charlotte l'aparta del seu costat i la desesperació per aquest amor impossible porta Werther a suïcidar-se i acaba morint a les mans de la seva estimada.

L’òpera de Massenet és una de les peces més encisadores del repertori operístic i que el gran Alfredo Kraus va immortalitzar al Liceu ara fa 25 anys (l’any 1992) per darrera vegada i amb un èxit aclaparador. Es va estrenar per primer cop el 16 de febrer de 1892 a l’Òpera de Viena i tan sols set anys més tard, el 29 d’abril de 1899, arribava al Gran Teatre del Liceu. La darrera representació a Barcelona va ser un 19 de juliol de 1992 i en total s’ha representat 51 vegades al Gran Teatre.