Santamaría i Junqueras constaten el seu desacord pel referèndum

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha afirmat després de reunir amb la vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, que el Govern central es va d'aquesta trobada "convençut que hi haurà referèndum a Catalunya". Mentrestant, ella ha al·legat que vol "treballar junts perquè els ciutadans de Catalunya tinguin els millors serveis públics", però ha rebutjat entaular qualsevol tipus de negociació sobre un referèndum a Catalunya.

En declaracions després de la reunió, Junqueras ha insistit que l'Executiu català no renunciarà a referèndum sobre la independència de Catalunya i que ho va a celebrar perquè és la seva voluntat i el seu compromís, que no condicionarà a "tenir permís" del Govern central.

Ha explicat a Santamaría que la Generalitat té voluntat de celebrar un referèndum acordat amb l'Estat, si bé ella ha insistit que el Govern central no vol sentir parlar de referèndum, pel que Junqueras ha dit: "Farem tot el necessari perquè hi hagi referèndum i ells utilitzaran les eines que creguin necessàries per no facilitar la feina en aquest sentit ".

Per la seva banda, la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha demanat aquest dimarts a la Generalitat que plantegi a l'Estat les demandes que tingui durant la Conferència de Presidents del 17 de gener, tot i que ha advertit que l'única que sota cap concepte escoltarà és la del referèndum d'independència a Catalunya.

També ha fet referència al que ha dit Junqueras sobre les 46 demandes que el president Mariano Rajoy va rebre del president Carles Puigdemont: "Li he transmès que aquest document està lligat al procés que obrirem en la Conferència de Presidents, i li deixo a la Generalitat la manera amb què ho va a enfocar si el president decideix assistir ".

Santamaría ha animat la Generalitat a participar en la Conferència de Presidents perquè, segons ella, el Govern li ha donat un nou format per convertir-lo en un "òrgan decisori" en què tinguin veu el conjunt de les autonomías.Así, el Govern central considera que en aquest fòrum la Generalitat pot portar demandes com l'impuls d'un bo energètic social, educació o altres temes, com la participació de les autonomies a la UE.

PREOCUPACIONS

Junqueras també ha aprofitat la trobada amb Sáenz de Santamaría per fer-li arribar que "hi ha una preocupació generalitzada de la gestió que està fent el Govern espanyol del fons de reserva de la Seguretat Social perquè està posant en risc el futur de les pensions dels ciutadans" .

També ha recelat de la gestió del deute públic espanyol perquè el Govern central ha anunciat que aquest 2017 emetrà deute per valor de més de 550 milions d'euros diaris: "Hem insistit sobre les complexitats que això comporta" davant un horitzó cada vegada més proper d'increment dels tipus d'interès i per l'elevat pes del deute a curt termini.

UNITAT DE MERCAT

Santamaría també ha ofert a la Generalitat arribar a un acord sobre la interpretació de la Llei d'Unitat de Mercat perquè deixi de ser un contenciós judicial obert, i ha recordat que el Govern central ja ha arribat a un acord en aquest àmbit amb Galícia i al País Basc.

A més, ha animat la Generalitat a participar en la redacció del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 i també ha vist marge de negociació sobre un "paquet d'infraestructures" que el Govern demanda i que l'Estat veu amb bons ulls impulsar. "El Govern de la Nació té molts projectes per a Catalunya i creiem que podem anar de la mà en molts d'ells ", ha sentenciat la vicepresidenta.