L'hospital Vall d'Hebron té llistes d'espera de gairebé dos anys

Catalunyapress.- La llista d'espera en algunes patologies de l'hospital Vall d'Hebron és de gairebé dos anys. Així ho ha demostrat el sindicat SAP Muntanya penjant al Twitter aquesta citació per a la primera visita d'una cirurgia de peu i turmell per a finals de l'any 2018.

"Les llistes d'espera vulneren els drets bàsics dels malalts en no ser atesos en un temps adequat i afavorint l'empitjorament de la malaltia", denuncien des del sindicat.













Per això, la plataforma SAP Muntanya recull avui signatures a la porta de l'hospital per reclamar una millora de la sanitat pública i per reduir les esperes en els departaments de les diferents patologies i en les urgències. A més de recollir reclamacions, ofereixen als pacients assessorament i acompanyament en les llistes d'espera. També recullen firmes en les vocalies de salut de les AAVV de Nou Barris, Sant Andreu i Horta Guinardó.

URGÈNCIES





Després de les festes de les vacances nadalenques el servei d'urgències de l'hospital Vall d'Hebron segueix col·lapsat. En els últims tres dies han tingut més d'un centenar de pacients a l'espera cada dia.

Aquest dimarts hi havia 107 pacients a l'espera d'hospitalització. Els més antics esperaven des de fa cinc dies. Una situació permanent, ja que aquest mateix dilluns el nombre de pacients a l'espera de llit era de 153, i 16 d'ells esperant des de feia més de 24 hores. Diumenge la saturació en les urgències era similar amb 144 malalts sense llit.

No és l'únic hospital barceloní en aquesta situació. Els últims dies també ha estat saturat l'Hospital del Mar amb 153 pacients a l'espera de llit aquest dilluns i 106 aquest esmaixades. Tots dos dies més d'una desena de malalts han esperat més de 48 hores.