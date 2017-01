La Generalitat es compromet a incrementar els efectius de Mossos a l'Hospitalet

El conseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané, s'ha compromès a incrementar el nombre d'efectius dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet de Llobregat, i ha destacat que el descens dels fets delictius que s'ha registrat a la segona ciutat de Catalunya en els últims anys.





Jané ha fet aquestes manifestacions després de participar en la reunió de la Junta Local de Seguretat de l'Hospitalet, un òrgan que presideix l'alcaldessa, Núria Marín, i que reuneix representants de tots els cossos de seguretat que actuen a la ciutat.





En resposta a la demanda de més efectius que li ha traslladat l'alcaldessa, el conseller s'ha compromès a incrementar la plantilla d'agents a l'Hospitalet si finalment s'aproven els pressupostos de la Generalitat i es convoca una nova promoció de 500 agents de la policia catalana.





"En aquesta ciutat seran més necessaris més agents i també en barris concrets caldrà fer dispositius específics que atenguin els fets delictius que es produeixen", ha afirmat Jané.





Per la seva banda, l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, ha manifestat que "és el moment d'abordar el nombre d'efectius de tots els cossos que actuen aquí, tenint en compte l'evolució de la ciutat, que s'ha convertit en un focus d'activitat pel desenvolupament econòmic i per esdeveniments com el Mobile World Congress o el Sonar ".





DELICTES A LA BAIXA





A la reunió de la Junta Local de Seguretat, el Departament d'Interior ha donat a conèixer els índexs de delictes i faltes a l'Hospitalet, que han baixat un 0,1% en l'últim any.





En un comunicat, l'Ajuntament ha destacat que "es confirma la tendència a la baixa registrada en anys anteriors, acumulant-se en els últims tres anys un descens del 5,61%".





Durant 2016 es va detectar un augment de les incidències o trucades de ciutadans a la Sala de Comandament conjunta de Policia Local i Mossos d'Esquadra, que han estat gairebé 52.000, i també han augmentat les queixes per molèsties a l'espai públic, mentre que han disminuït els requeriments en establiments de pública concurrència.