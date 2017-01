Rècord històric a Catalunya amb 1.015 trasplantaments d'òrgans el 2016

MÉS INFORMACIÓ Es realitzen més transplantaments de pulmó que de cor

Catalunya va batre el 2016 un "rècord històric" amb 1.015 trasplantaments, un 6,3% més que el 2015, quan es van realitzar 955, a la llum del balanç d'activitat de donació i trasplantaments d'òrgans, teixits i cèl·lules a Catalunya corresponent a aquest període.

Les dades han estat presentats pel conseller de Salut, Toni Comín, i el director de l'Organització Catalana de Trasplantaments (Ocatt), Jaume Tort: "Per primera vegada en la història s'ha batut la línia dels 1.000 trasplantaments", ha celebrat el conseller.

Així, ha destacat que la mitjana catalana és líder mundial en trasplantaments i supera l'espanyola amb 135 per cada milió d'habitants respecte als 107 estatals, i en donacions Catalunya ha retallat distància amb la taxa estatal de 43 pmp l'arribar a les 41,9 .

El rècord de trasplantaments ha estat possible gràcies a l'augment del 23% en un any de les donacions d'òrgans de cadàver, de manera que "es consolida una tendència de creixement i millora de les donacions", ha remarcat Jaume Tort.

Del total de 460 donants de 2016, el 46% van ser de mort encefàlica, dos punts més que el 2015, per la qual cosa Tort ha aplaudit haver "revertit la tendència", i el 23% va ser aturada cardíaca --asistolia--, el que ha augmentat set punts per la incorporació de més hospitals.

Els donants vius han suposat un 31% deltotal, mentre que el 2015 eren un 40%, fet que el Tort ha atribuït al "efecte secundari" que la donació de cadàver ha crescut molt.

El director de Ocatt ha subratllat que els donants per accident de trànsit "no arriben ni al 5% de la donació" i que un terç dels donants tenen més de 70 anys; a més, ha destacat que les negatives familiars s'han situat en mínims històrics amb el 14% de rebuig.

TRASPLANTAMENTS I LLISTA D'ESPERA

Per òrgans, en 2016 es van dur a terme 706 trasplantaments renals, un 9,1% més; 167 hepàtics, un 3,7% més; 55 cardíacs, un 16,7% menys; 73 pulmonars, un 23,7% més, i 14 pancreàtics, un 36,4% menys.

Per Tort "el repte" ara és reduir la llista d'espera que, a data de 31 de desembre, estava en els 1.301 pacients: 1.057 de ronyó -1.081 en 2015--; 157 de fetge --167 en 2015--; 33 de cor --34 en 2015--; 44 de pulmó --60 en 2015-- i 9 de pàncrees --7 en 2015--.

DONACIONS A FRANÇA

Sobre la norma a França que obliga els ciutadans a ser donants si no notifiquen el contrari, Comín ha dit que mereix una anàlisi per part del comitè de bioètica, però ha recordat que les negatives a França són el 32%, mentre que Catalunya representen el 14%, de manera que "la taxa de donació d'òrgans catalana està molt per sobre de la francesa".

"D'entrada, aclarir que els francesos persegueixen un objectiu que nosaltres ja hem arribat", ha assegurat el conseller després traslladar el màxim respecte per la proposta francesa i recalcar que cada societat és diferent.