Artur Mas avisa: "Si no hi ha pressupostos, hi haurà eleccions autonòmiques"

L'expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas ha avisat aquest dimarts que "si no hi ha pressupost s hi haurà eleccions, i no seran constitucionals, seran autonòmiques".





Així s'ha expressat Mas davant una pregunta del públic durant una conferència a Palma, al Centre de Cultura Sa Nostra, al qual ha estat convidat per l'Obra Cultural Balear.





En aquest sentit, l'expresident s'ha preguntat "qui els creurà" en el camí a "una república catalana" si no són "capaços d'aprovar una llei de pressupostos".





Per això, ha retret a la CUP que "es va comprometre a no donar suport a propostes de partits que estiguin en contra del dret a decidir" però per rebutjar els pressupostos "ha d'estar al costat del PSC, PP, i Ciutadans".