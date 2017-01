De ciutats i ciutadans intel·ligents

El concepte Smart City marca un abans i un després en la gestió dels nuclis urbans. A grans trets implica utilitzar la tecnologia per millorar el funcionament dels serveis de què gaudeixen els habitants, partint dels principis d'eficiència i estalvi de costos. Però és alguna cosa més, també fa referència a un nou marc de relacions del ciutadà amb el seu entorn que pretén millorar la qualitat de vida a les concentracions de població.





Per convertir una ciutat en intel·ligent és necessari coordinar les accions de diferents agents (governs, empreses tecnològiques, ciutadans, inversors, etc.) que treballen individualment perquè ho facin en la mateixa direcció. A més, la multitud i varietat d'aspectes que comporta fa que sigui molt complex definir amb precisió la Smart City i establir el seu grau de desenvolupament.





Què podem concebre com una smart city i què no? Si confrontem diferents definicions existents, totes tenen en comú el protagonisme de les tecnologies de la comunicació, però a part d'això, algunes parlen de "sistemes de sistemes" (MIT), altres se centren en la prestació de serveis (PwC i IE Business School ) i unes altres en el desenvolupament sostenible i la qualitat de vida (AENOR). Cal concretar què és exactament una ciutat intel·ligent i sobretot, poder "mesurar".





Es tracta d'una tasca que han dut a terme Santiago Arizmendi Gutiérrez, Julio Navío Marc i José Antonio Portilla Figueres descrita a l'article Smart cities. Com determinar l'estat de desenvolupament d'una ciutat intel·ligent? publicat al número 105 de la revista TELOS. Bàsicament, han elaborat una bateria d'indicadors quantificables que permeten determinar quant ha d'intel·ligent una ciutat en particular per poder comparar-la amb altres urbs en matèria s mart.





Encara que el realment intel·ligent que pot arribar a ser una ciutat depèn dels seus habitants, dels agents que els donen vida i forma, a través de les seves contínues interaccions. Es parla que la creativitat, l'aprenentatge, l'educació i el coneixement juguen un paper central en les ciutats intel·ligents i per això s'insisteix en la importància de desenvolupar una infraestructura social, a part de les infraestructures físiques, invertint en capital humà i intel·lectual. Dins el mateix nombre de TELOS, José Ramón Sarmiento Guede ens recorda en el seu article Ciutats i ciutadans intel·ligents que la Smart City ha de concebre com una comunitat en la qual els membres i les institucions treballen conjuntament per transformar el seu entorn.





La ciutat és al capdavall un espai humà, a part de la tecnologia i les infraestructures, i com a tal ha d'estar al servei dels seus habitants i perseguir la màxima qualitat de vida per a ells. Perquè l'urbs és essencialment relacions humanes, i com poèticament va escriure Lawrence Durrell, "una ciutat es converteix en un món quan un s'enamora d'un dels seus habitants".