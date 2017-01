La destitució de Nicolás Maduro

I el parlament veneçolà va declarar aquest dilluns la destitució del president Nicolás Maduro per la via constitucional de l'abandonament del càrrec. Va ser una decisió històrica i impecable, aprovada per la majoria de 106 diputats un dia abans del dimarts 10, la data límit per convocar eleccions en 30 dies i canviar de govern.





Aquest nou procés del "abandonament del càrrec" és la continuació del revocatori que va ser avortat a l'octubre passat pel govern per perpetuar-se en el poder. D'alguna manera s'han estalviat les signatures del 20% d'electors (mínim 4 milions d'electors) que per recollir l'1% de signatures va ser traumàtic.





La nova fórmula de destitució també desemboca a la consulta popular, referèndum o directament eleccions, la sol·licitud l'ha de fer la gent al carrer amb marxes i protestes. La cita està fixada per al 23 de gener amb el concurs de tots els partits polítics i moviments que integren l'aliança Mesa de la Unitat Democràtica.





L'acord unicameral, dirigit pel flamant president de l'Assemblea Nacional, Julio Borges, declara "l'abandonament de les funcions constitucionals de la Presidència de la República en què ha incorregut el ciutadà Nicolás Maduro Moros", un fet sense precedents en la història política del país.





En la votació, feta nominalment, es van abstenir dos diputats d'Avançada Progressista, organització que forma part de la coalició de partits opositors, dominant la majoria del Parlament.





La bancada oficialista va participar en el debat, però va abandonar l'hemicicle al moment de la votació. "Aprovat l'acord amb el qual es qualifica l'abandonament del càrrec a Nicolás Maduro, s'exigeix una sortida electoral a la crisi veneçolana perquè sigui el poble el que s'expressi a través del vot", va anunciar el cap del Legislatiu, Julio Borges.





El text, adoptat amb base en els articles 232 i 233 de la Constitució, assenyala que "Nicolás Maduro Moros, invocant el càrrec de President de la República, ha incorregut en accions i omissions que situen el seu acompliment completament al marge del disseny i funcions constitucionals de la Presidència de la República, en virtut de la greu ruptura de l'ordre constitucional i democràtic, la violació de drets humans, la devastació de les bases econòmiques i socials de la Nació i els atemptats a la integritat de la República que ha dut a terme".





Així mateix, expressa que "l'única manera de resoldre els greus problemes que afecten el país i de contenir el desmantellament de les institucions republicanes és tornar el poder al poble de Veneçuela i, per tant, convocar la celebració d'eleccions lliures i plurals".





L'advocat constitucionalista José Vicente Haro considera, però, que la manca d'institucionalitat del Tribunal Suprem de Justícia i del Consell Nacional Electoral, dominats pel chavisme, farà molt difícil materialitzar la decisió del Parlament.





"Ja per aquí la possibilitat que s'executi a la pràctica aquesta decisió del Parlament és molt remota, per no dir impossible", ha emfatitzat pessimista al referir que el TSJ podria anul·lar la decisió parlamentària.





Haro assenyala que Maduro és il·legítim en el càrrec i està al marge de la Constitució. "Ja hauria d'estar fent les maletes preparant la seva partida", diu l'exministre de Planificació Giordani.