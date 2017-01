Dos fills de De la Rosa declaren pel cobrament de comissions relacionades amb Oleguer Pujol

El petit del clan Pujol Ferrusola, Oleguer





Dos fills del financer Javier de la Rosa, Javier i Gabriela, declaren aquest dimecres davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata davant les sospites que van percebre comissions al costat del fill menor dels Pujol, Oleguer, en el marc de la compra -venda d'oficines del banc Santander.





El magistrat ha citat a tots dos en qualitat de investigat s per un delicte de blanqueig de capitals. Segons defensa la Fiscalia Anticorrupció, els pagaments irregulars, que arriben als sis milions d'euros, van ser canalitzades a través de la societat pantalla amb seu a Holanda Marway.





L'empresa era emprada pel menor del clan Pujol, Oleguer, per introduir al mercat, d'esquena al fisc, capitals procedents de la venda de 1.152 sucursals del Banc Santander, que es va tancar per un total de 2.177,38 milions d'euros. El magistrat ha citat, a més, a José María de Vilallonga Bardella i el seu fill Josep Maria de Villalonga Cabarrocas, als quals també es relaciona amb el repartiment de comissions.





El dijous serà el torn del menor del clan. En un acte del passat 13 de desembre, De la Mata va afirmar que el fill menor del matrimoni Jordi Pujol i Marta Ferrusola va signar al novembre de 2007 un contracte de compra de les sucursals del Banc de Santander per un total de 2012889663,99 euros més 317 milions d'euros d'IVA actuant en representació de la societat limitada Samos Serveis i Gestions.





De la Mata detalla en el seu acte del 13 de desembre que no es tracta d'investigar l'operació en si -les indagacions sobre l'operativa van ser ja arxivades per Pedraz- sinó que els fets objecte d'investigació en aquesta causa estan referits al "ocultació i blanqueig de les comissions que van ser cobrades per persones físiques "amb motiu de l'operació de compravenda mitjançant la utilització d'estructures societàries radicades a tercers països i la subcontractació en cadena dels serveis sol·licitats, "aconseguint així que la Hisenda Pública no fos coneixedora de la percepció de les mateixes".





Fins en dues ocasions va manifestar raons "d'urgència" per formalitzar l'acte malgrat que el notari va advertir que no havia pogut accedir al Registre per comprovar càrregues sobre les finques i de l'absència d'exhibició dels títols pel banc.





L'operació es va dur a terme després que el Santander posés en venda la pràctica totalitat dels béns immobles dels quals era titular a condició que se li arrendessin tot seguit, un procediment que es va denominar "Project Brick".





Dins el procés, Samos Serveis i Gestions SLU va acordar l'adquisició dels immobles, que sumaven 437.834,83 metres quadrats. A fi de finançar el pagament, Samos va obtenir préstecs de tercers i va acordar amb el Santander rebre d'aquest una renda de 101 milions d'euros durant el primer any que s'ajustaria anualment.





SOCIETATS PANTALLES PER CANALITZAR FONS





Per a l'operació es va comptar amb la participació de diferents experts i es van utilitzar les societats Marway BV i ARD Choille BV-que haurien estat utlitzat com a societats pantalles- i que estaven controlades per Jacobs Broers i John Willeken MacDonald a través del grup ITPS. Aquestes persones haurien cobrat un 2,2 per cent del volum total de fons canalitzats a través d'aquestes societats, el que els hauria proporcionat un benefici d'almenys 253.000 euros.





Afegeix el jutge que hi ha indicis que les persones físiques beneficiàries dels fons canalitzats a través d'ARD Choille BV han estat Oleguer Pujol i el seu exsoci Luis Iglesias Rodríguez Vinya, gendre de l'exministre Eduardo Zaplana, que van rebre 5.089.000 a través d'Aegle Internacional procedents d'ARD Choille.





Les persones beneficiàries dels fons canalitzats a través de Marway haurien estat Javier de la Rosa Misol i la seva germana Gabriela, mitjançant Barcem BV; i José Luis Vilallonga Bardella i José María Villalonga Cabarrocas, a través de Davenport Trading Group Limited.





D'altra banda, el jutge esmenta a Drago Real Estate Partners, un fons d'inversió tancat que va ser el que va impulsar el projecte de compra d'immobles juntament amb Phoenix Life Assurance LTF i altres inversors constituïts al voltant de Sun Capital Partners, i precisa de manera detallada en el seu acte la participació de totes elles en l'operació al costat de la immobiliària VICA SA.