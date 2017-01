Torredembarra canvia la foto carnet del Rei per una altra més gran per ordre judicial

L'Ajuntament de Torredembarra (Tarragona) acatarà la sentència d'un jutjat contenciós administratiu que l'obliga a canviar a la sala de plens la foto del Rei mida carnet situada sobre el marc de la porta per una altra de com a mínim 29x20 centímetres i ubicar-la en un lloc preferent.





En un comunicat aquest dimarts, l'alcalde, Eduard Rovira (ERC), ha explicat que ha pres aquesta decisió després de consultar-ho amb els advocats i amb els grups municipals que en el ple del 31 juliol 2015 van avalar la proposta de la CUP de posar la foto mida carnet: ERC, ABG i la regidora de CDC.





Segons han explicat a Europa Press fonts municipals, el consistori té la intenció d'acatar la sentència judicial i posar la fotografia en els propers vint dies, tal com li ha ordenat la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona.





La fotografia del Rei, de petites dimensions, està situada a sobre de la porta d'entreu a al saló del plens, en el mateix marc que del president de la Generalitat Artur Mas, també mida carnet; la foto és de l'expresident Artur Mas ja que no s'ha renovat des que Carles Puigdemont va assumir la Presidència del Govern.





La setmana passada, l'alcalde ja va acatar una sentència judicial: la d'un altre jutjat contenciós que va ordenar a hissar la bandera espanyola en la seva ubicació oficial -a les portes de l'Ajuntament- ja despenjar l'estelada de la teulada de l'edifici.





Davant els mitjans de comunicació, el mateix alcalde va escenificar la col·locació de la bandera espanyola posant-la en el mateix pal i per sota de la 'rojigualda' va lligar la senyera com un acte simbòlic per mostrar la "repressió" històrica de l'Estat amb Catalunya.





"FINS AQUÍ ARRIBAREM"





En roda de premsa, va explicar llavors el per què acatava la sentència i feia aquest gest simbòlic com una acció reivindicativa que va qualificar de prudent: "No vaig més enllà. Fins aquí arribarem amb el tema de les banderes".





L'alcalde va prendre personalment la decisió de penjar la bandera d'aquesta manera amb el suport dels regidors del seu partit a l'Ajuntament però sense comunica-ho a la direcció del partit: "ERC pot estar en contra que ho faci d'aquesta manera".