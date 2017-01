Remuntada o pèrdua del títol per als culers al Camp Nou?

El FC Barcelona rep aquest dimecres a l'Athletic Club al Camp Nou -21.15 hores / bein Sports LaLiga- en el partit de tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei, un duel que arriba marcat pel 2-1 de l'anada que dóna avantatge a uns 'lleons' que busquen la revenja de les finals perdudes o de l'eliminació de la passada campanya davant d'un Barça que cerca la primera remuntada i no dir adéu al primer títol.

Amb certa pressió per als dos equips en ser els 'reis de Copa', es juga més un Barça que ha de donar-li la volta a l'eliminatòria per no perdre la corona. L'actual campió de la competició va cedir en el primer assalt encara que el gol de falta directa de Leo Messi dóna certes esperances a uns blaugranes que sí, han de guanyar, però als que tenen prou amb un 1-0.

Després de guanyar amb autoritat a l'Hèrcules (7-0) i oblidar l'empat de l'anada, el segon encreuament del Barça en aquesta Copa tampoc arriba ben encarat. A més, l'entitat d'un Athletic que està jugant bé i que té davant seu l'oportunitat de rescabalar-se davant un Barça que ha estat el seu botxí en diverses ocasions, complica l'empresa. Remuntada o pèrdua de títol per als blaugranes. Aguantar per assaborir la revenja per als 'lleons'.

Són quinze els partits disputats entre Barça i Athletic al Camp Nou en l'última dècada entre totes les competicions -tant Lliga, Copa del Rei com Supercopa d'Espanya- i, d'ells, onze resultats donarien el pas als catalans als quarts de final, dues farien que es disputés una pròrroga i altres dos comportarien que l'Athletic passés ronda.

Els de Luis Enrique van guanyar l'any passat 6-0 a l'Athletic Club de Valverde al Camp Nou en Lliga, golejada que se suma al 5-1 de la temporada 2012/13 o al 4-1 de la 2009/10. Uns precedents que poden animar el Barça i la seva afició a anar de la mà en la recerca de la remuntada. Però l'Athletic sap el que és guanyar un títol a Barcelona, la Supercopa d'Espanya de 2015, ja que el 4-0 de San Mamés es va sumar un empat (1-1) que ara també li valdria la passada.

No obstant això, els 'lleons' han perdut diversos membres del ramat per a aquest duel clau. Després de ser expulsats a l'anada, no jugaran ni Raúl García ni Ander Iturraspe, dues baixes d'importància en el centre del camp d'Ernesto Valverde, que mirarà amb lupa i estarà pendent d'Iñaki Williams fins al final, ja que el davanter passa per un procés víric i és dubte. Els qui no estaran són Iñigo Lekue ni el porter Kepa, lesionats.

Per contra Luis Enrique Martínez no té cap baixa amb la recuperació del porter holandès Jasper Cillessen, encara que la seva falta de pràctica en els partits podria propiciar que de nou jugués en Copa l'habitual en Lliga i Champions, Marc-André Ter Stegen. Sense més baixes confien a guanyar, donar-li la volta a la truita i recuperar les sensacions perdudes a San Mamés i en l'ara batejat Estadi de la Ceràmica de Vila-real.

Davant el 'Submarí groc' el Barça es va deixar dos punts més en Laliga Santander que podrien trobar a faltar en el futur. I el gol de l'empat el va signar de manera magistral Leo Messi amb un llançament de falta directa inapel·lable. Similar al que va encaixar Gorka en l'anada d'aquest encreuament i que ara deixa més oberta la contesa. L'Athletic, que no va passar de l'empat sense gols a casa davant l'Alabès en el derbi basc, vol seguir viu a la Copa per la importància històrica de la competició per al club i per portar aquesta bona energia a la Lliga.