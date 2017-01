L'Audiència de Lleida confirma la presó provisional del pare de Nadia

La secció primera de l'Audiència de Lleida ha dictat aquest dimecres una interlocutòria en què confirma la presó provisional sense fiança de Fernando Blanco, investigat amb la seva dona -que està en llibertat- per una presumpta estafa en la recaptació de fons per a tractaments de la malaltia de la seva filla, Nadia.





L'acte, a què ha tingut accés Europa Press, respon al recurs contra la presó provisional presentat pel seu advocat, Alberto Martín al desembre, i no té en compte la informació d'aquest dimarts sobre la troballa per part dels Mossos d'Esquadra de fotos de caràcter pornogràfic en els dispositius informàtics dels pares de la nena.





L'Audiència de Lleida justifica la confirmació de la presó argumentant que hi ha indicis suficients per imputar a l'investigat un presumpte delicte d'estafa agreujada i que dels diners recaptats en sortejos, donacions i actes benèfics -uns 900.000 euros- només s'ha pogut bloquejar una tercera part , i considera a més que hi ha risc de fuga i que queden pendents algunes diligències.





El jutge, després de conèixer el dimarts les troballes d'imatges pornogràfiques, ha autoritzat el registre de 13 pendrives, set targetes de memòria, tres discos durs i altres terminals informàtics, i ha acordat citar a declarar els dos investigats divendres a la mare, Margarita Garau, a les 10.00 i al pare, Fernando Blanco -en presó provisional- a les 11.00.





La nena, que ha residit a Fígols (Lleida) en els últims anys, viu ara a Palma de Mallorca amb una tia materna -que té la custòdia-, i la mare s'ha instal·lat a uns set quilòmetres.





El pare va ingressar a la presó de Lleida després de la seva declaració als jutjats, als quals va arribar des de la comissaria de Mossos, que el van detenir a la Seu d'Urgell fugint d'un control policial de la comarca de la Cerdanya, amb una pistola d' fogueig, 1.450 euros, rellotges i dispositius informàtics.





"ESCANDALITZATS" PER LA INFORMACIÓ SOBRE FOTOS SEXUALS





Els pares de Nadia, la nena els pares estan sent investigats per una presumpta estafa en la recaptació de fons per a tractaments de la malaltia que pateix la menor, es troben "escandalitzats, ofesos i molestos" per les informacions difoses sobre la troballa de fotografies de contingut sexual de la menor en un pendrive trobat al domicili familiar. Així ho ha explicat l'advocat Alberto Martín, que exerceix la defensa del matrimoni format per Fernando Blanco i Margarita Grau.





"Ens hem vist sorpresos (per les fotos)", ha reconegut Martín en declaracions a la Cope, que ha assegurat haver tingut coneixement de la notícia a través dels mitjans de comunicació. "No hem vist ni els arxius ni les fotografies", ha indicat el lletrat que es personarà aquest dijous al jutjat per poder accedir a les mateixes.





L'advocat ha assegurat que els progenitors de Nadia neguen que hi hagi aquestes fotos: "Diuen que és fals, inconcebible i insisteixen que la nena és per a ells tota la vida, que no han fet res que li perjudiqui, molt menys en l'àmbit sexual . I sostenen que les úniques fotos que hi s'han fet en l'àmbit personal ", ha afegit Martín.





Martín s'ha preguntat, així mateix, els motius pels quals s'ha fet pública ara l'existència d'aquestes fotografies i tot i que ha declinat valorar quin rumb prendria la defensa si es confirmessin les informacions ha admès que de ser així "seria una complicació evident".





DERIVES INSOSPITADES





Així mateix, Valentín Anadón, mosso d'Esquadra i portaveu de la Federació Professional de Seguretat Pública Catalana (SAP - FEPOL), ha admès també en declaracions a Cope que el cas de Nadia està "adquirint una sèrie de derivades insospitades" després del descobriment de fotografies.





Segons ha indicat s'estan trobant proves que "ajuden a quadrar el trencaclosques" i que sembla que "presenten nous tipus delictius".





En la seva opinió, "és una cosa desagradable i lamentable", alhora que ha lloat l'esforç dels investigadors que s'han emprat de manera minuciosa a l'estar "un menor implicat". Segons ha explicat, la investigació aclarirà si es "tracta d'explotació infantil o un mer tema d'exhibicionisme. S'haurà de veure si el contingut de les imatges és explícit o si van intervenir tercers".





Ha demanat, però, que es respecti "el dret a la llibertat i la dignitat de la meno r" fent especial èmfasi en el tractament que puguin fer els mitjans de comunicació.