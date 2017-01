La CUP augmenta la pressió al Govern i dóna suport a les vagues en defensa de l'escola pública

Carles Riera, diputat de la CUP | Foto: CUP Capgirem BCN





La CUP no l'hi posarà fàcil al Govern de la Generalitat per al suport als Pressupostos 2017. Aquest dimecres, el diputat de la CUP, Carles Riera, ha posat més llenya al foc a l'assegurar que la seva formació dóna suport a les convocatòries de vagues dels sindicats educatius previstes per al 18 de gener i el 9 de febrer.



A més, ha assegurat que inclourà les reivindicacions en les seves esmenes al Pressupost de la Generalitat i la llei d'acompanyament, demanant un increment de 150 milions d'euros en la partida d'educació.





En roda de premsa, Riera ha assegurat que les demandes dels sindicats de mestres són "absolutament raonables, de mínims i de sentit comú" per revertir les retallades, i que no es tracta de cap provocació o de ficar el Govern en un carreró sense sortida, per la qual cosa s'ha mostrat confiat que l'Executiu i JxSí i els sindicats obrin un escenari de diàleg per assumir-les i incorporar-les als comptes.









Entre les demandes que reivindiquen els sindicats educatius hi ha el retorn a l'horari lectiu a primària i secundària previ a les retallades, les substitucions des del primer dia i l'1 de setembre, la reducció de ràtios, el cobrament de la nòmina de juliol dels substituts i no tancar cap aula pública, entre d'altres, a les que la CUP ha sumat un augment de les beques o les millores en els equipaments.





Ha sostingut que les reivindicacions són tan de mínims que no volen pensar que hi hagi "cap escull" econòmic i tècnic per part de JxSí per no incorporar-les als pressupostos, i ha assegurat que la CUP se sumarà per reforçar l'escenari de diàleg entre els agents socials i l'Executiu català, que considera clau.





Riera ha assegurat que les esmenes que presentarà la CUP als comptes suposaria un increment de 150 milions d'euros --quantitat similar a la que van calcular els sindicats per implementar les seves demandes, que van quantificar en uns 145-- de la partida d'educació, una xifra "raonable", i ha dit que han trobat solucions tècniques per aconseguir aquesta quantitat amb modificacions en la pròpia Conselleria d'Ensenyament i contribucions d'altres departaments.





ESCASSA RESPOSTA





El diputat de la CUP ha lamentat, però, que les seves propostes en matèria educativa han tingut fins al moment "escassa resposta" del Govern i JxSí i les posicions es mantenen allunyades.





Ha demanat que els Pressupostos de la Generalitat ja han de tenir "senyals inequívocs per al nou país que es vol construir" i que tingui en l'educació pública un pilar central com a generador de cohesió.





Sobre la votació dels comptes, ha reiterat que la CUP prendrà la seva decisió el 28 de gener, on analitzarà els avenços que s'han produït en la "ruptura independentista" i en la negociació durant el tràmit pressupostari.