La Fiscalia demana 9 anys d'inhabilitació per a Francesc Homs pel 9N

La Fiscalia del Tribunal Suprem demana nou anys d'inhabilitació especial per a l'exercici de càrrecs

públics electius per al diputat i exconseller de Presidència de la Generalitat Francesc Homs en relació amb la consulta de l'9N a la qual se li imputen delictes de prevaricació i desobediència, en entendre que va actuar de manera "arbitrària" i contrària dret, a l'desobeir la suspensió del Tribunal Constitucional.





El fiscal sol·licita que tots dos delictes siguin penats conjuntament amb la pena de 9 anys d'inhabilitació especial per a l'exercici de càrrecs públics electius. En concret, pel delicte de prevaricació sol·licita la pena d'inhabilitació especial per set anys i sis mesos, i pel delicte de desobediència, una multa de cinc mesos amb una quota diària de 200 euros i inhabilitació especial per un any i un mes.





El fiscal afirma en el seu escrit que l'acusat "no va adoptar la suspensió de cap de les actuacions ni actes que es desenvolupaven per a la celebració d'aquesta consulta que depenien directament del Departament de la Presidència del qual era titular".





També recorda que va impulsar activament els treballs preparatoris de la convocatòria, va posar els serveis jurídics del seu Departament a disposició del CTTI per a exercir accions legals davant d'una eventual suspensió adoptada per empreses privades, i, en definitiva, va potenciar després d'haver conegut la Providència de suspensió dictada pel Tribunal Constitucional el desenvolupament de l'anomenat "procés participatiu".





A més, indica que Homs era "plenament conscient, més en la seva condició de cap dels serveis jurídics de la Generalitat", que amb la seva actuació de violar el obligat acatament a les decisions del Tribunal Constitucional.





El passat mes de desembre, el Tribunal Suprem va posar fi a la instrucció de la causa en què investiga l'actual diputat i exconseller de Presidència de la Generalitat Francesc Homs en relació amb la consulta de l'9N.