El Grup Hotusa ha ignorat la sentència i no ha readmès als delegats sindicals acomiadats

El sindicat CC.OO. ha convocat una concentració aquest dijous davant l'Hotel Exe Laietana Palace per reclamar el compliment de la sentència d'acomiadament nul, la readmissió dels delegats S.A. i J.R. i l'abonament dels salaris des del 25 de maig de 2015, data en què van ser acomiadats.





Aquesta concentració s'emmarca en la campanya estatal que CC.OO. i UGT està intensificant de denúncia i de mobilitzacions davant els hotels del Grup Hotusa Hotels, a causa de la contínua pràctica de vulnerar els drets fonamentals dels treballadors i treballadores, com són els drets de llibertat sindical.

Aquest grup hoteler nascut a Barcelona el 1977 és un dels consorcis d'hotels independents més importants al món, desenvolupant activitats hoteleres i comercials a més de 100 països. El grup s'articula en dues àrees, turística i hotelera. Actualment, el Grup Hotusa compta amb la gestió de més de 150 hotels sota la marca d'Eurostars Hotels i uns 40 com a Exe Hotels.





Per a CC.OO., l'expansió i els bons resultats del Grup Hotusa són a costa dels drets i condicions dels treballadors, un exemple més de la denominada “cara B del turisme”. El grup hoteler, des de l'adquisició d'un nou establiment, actua vulnerant les normes democràtiques i legislatives a fi d'aconseguir la imposició del seu model de relacions laborals precàries; no acata les obligacions de subrogació ni respecta les condicions laborals (article 44 de l’Estatut dels Treballadors), presenta ERO extintiu o de modificació de condicions -que són anullats pels jutjats per no ajustar-se a dret-, o procedeix a l'externalizació del departament de pisos per abaratir costos i empitjorar les condicions dels empleats, arribant als acomiadaments indiscriminats que són declarats improcedents o nuls -especialment als representants sindicals, com els de l'Hotel Cristal de Barcelona-.





El sindicat destaca que aquesta pràctica del Grup Hotusa s'ha donat recentment a l'Hotel de La Reconquista, a Astúries, on s'han acomiadat a més de 20 treballadors, inclosos la presidenta i el secretari del comitè d'empresa; el mateix que al Gran Hotel La Toja, a Galícia, on recentment han acomiadat a dos membres del comitè d'empresa.





CC.OO. i UGT denuncien aquesta situació i exigeixen al Grup Hotusa que pari aquesta pràctica, i que respecti i compleixi amb les normes legislatives i democràtiques.