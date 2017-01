El TSJC confirma la 'gran invalidesa' de la guia que va emmalaltir pels excrements de coloms

La Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la situació de gran invalidesa d'una informadora turística afectada d'un fibrosi pulmonar severa causada per la seva exposició als excrements de coloms quan treballava a la plaça Catalunya ia La Rambla de Barcelona.

En la resolució d'un recurs presentat pel Consorci de Turisme de Barcelona, Barcelona Activa i les asseguradores, el tribunal confirma que, si la treballadora "no hagués estat treballant en aquestes oficines a l'aire lliure, no hi hauria contret la malaltia".

"Estava inhalant de forma directa l'olor dels excrements dels coloms", confirma el tribunal, que recorda que l'empleada va treballar per Turisme de Barcelona entre 2008 i 2010.

La decisió del TSJC determina l'origen professional de la malaltia i confirma la invalidesa en grau de 'gran invalidesa', que és el que s'atorga quan la gravetat de les malalties sofertes provoquen la necessitat de l'ajuda de tercers per a fer tasques quotidianes.

El TSJC dóna credibilitat als informes mèdics que vinculen com a única causa desencadenant de la malaltia l'exposició a aquests excrements i constata l'existència de diversos informes dels serveis de prevenció de l'empresa i d'Inspecció de Treball que veien necessari un canvi del lloc de feina que mai es va arribar a produir.