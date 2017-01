Les urgències catalanes no disposen del material necessari per atendre l'epidèmia de grip

L'epidèmia de la grip, que encara no ha arribat al major pic previst per a la setmana que ve, està acusant manca de material per atendre els pacients en el servei d'urgències d'alguns hospitals catalans que estan "desbordats", segons han alertat entitats i sindicats.

La portaveu del SAP Muntanya, Trinitat Costa, ha advertit que el Hospital Vall d'Hebron està reutilitzant lliteres "defectuoses" que guardava al magatzem, també d'una manca d'equips per detectar la grip A i de manca de boxs d'aïllament per reduir el risc de contagi.

"Utilitzen lliteres que estan defectuoses, com les que no tenen fre, perquè no donen l'abast", ha deplorat Costa, al titllar de crítica la situació de les urgències a l'hospital, que aquest dilluns tenia 114 pacients esperant llit o ingrés a urgències , segons les seves dades.

Fonts de la Vall d'Hebron han dit que "no hi ha manca de material i no s'està utilitzant material defectuós", si bé sí que s'estan fent servir tot els recursos disponibles, però tots són viables i no es posa en risc a cap pacient, a més de que es va fer una inversió molt gran d'infermeria per a urgències.

Segons Marea Blanca Catalunya, a la Vall d'Hebron --el més gran de Catalunya-- hi ha "problemes de reposició de material perquè el consum és tan ràpid que el sistema logístic no ho pot cobrir tot"; a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell també falten boxs d'aïllament, i en el Verge de la Cinta de Tortosa faltaven bates verdes.

Metges de Catalunya (MC) ha afegit que a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) "han escassejat les mantes", i al Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) han tingut problemes per necessitat de lliteres i de sortides d'oxigen --on va connectada la màquina--.

Al Hospital del Mar de Barcelona també han faltat equips de diagnòstic de la grip A, que van haver de demanar a altres centres hospitalaris, i les places d'aïllament estan resultant "insuficients", segons les mateixes fonts.

Segons l'opinió de la representant del sindicat MC a l'Hospital de Bellvitge, Teresa Fuentelsaz, "en els boxes que són per a un sol pacient s'ha de posar a dos malalts, sense que hi hagi dues preses d'oxigen ni dos aspiradors".

També ha relatat que hi ha dificultats per aïllar els pacients amb grip A perquè no hi ha prou boxes ni llits, tot i que es tracta d'un problema "estructural" que era previsible, si bé fonts del centre han assegurat que els pacients amb sospita de grip o grip estan a boxes individuals i mascareta, seguint el protocol marcat.

Fonts de la Conselleria de Salut han argumentat que la provisió de material és "responsabilitat única i exclusiva" de cada centre hospitalari i han afegit que el reforç del Pla Integral d'Urgències de Catalunya (PIUC) inclou tot el material necessari.

GRIP A QUE AFECTA ANCIANS

Segons la subdirectora general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Mireia Jané, la majoria dels casos són del subtipus AH3N2 de la grip A, que afecta persones amb una mitjana d'edat de 67 anys, mentre que la que circulava el any passat --també A-- impactava més en pacients d'uns 47 anys, de manera que hi ha més risc de descompensació.

Jané ha aclarit que la grip A va irrompre amb força en 2009 perquè la població no estava immunitzada, però un cop introduïda ja no és tan agressiva, a més que la soca d'aquest any està inclosa en la vacuna.