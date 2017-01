Gas Natural Fenosa participa en el projecte europeu sobre emmagatzematge i energia distribuïda

Gas Natural Fenosa participa al costat de l'empresa espanyola Aiguasol en el projecte europeu InteGRIDy, liderat per Atos, en el qual participen un total de 30 institucions i empreses, van anunciar els promotors en una nota de premsa.

Aquest projecte disposa d'un pressupost de 15,8 milions d'euros, dels quals 12 milions seran finançats per la Comissió Europea dins del Programa Horitzó 2020, i té com a objectiu definir un nou model per a la generació d'energia distribuïda i emmagatzematge, que permetrà per millorar l'eficiència dels sistemes elèctrics.

El projecte va arrencar el passat 1 de gener i tindrà una durada de quatre anys en què està previst que es defineixin, desenvolupin, implementin i validin eines necessàries per integrar d'una manera òptima l'emmagatzematge energètic en l'usuari final i en el sistema elèctric.

Entre els diferents sistemes d'emmagatzematge i generació distribuïda que es podran testar destaquen els agregadors de demanda, que permetran que els clients finals no siguin uns mers consumidors passius sinó que puguin generar energia i abocar-la a la xarxa, incorporant-se al mercat elèctric, indica la nota .

L'objectiu del projecte és desenvolupar una plataforma que faciliti la connexió i el desplegament de serveis nous, tecnologies i mecanismes emergents de xarxes elèctriques intel·ligents.

La plataforma que permetrà la connexió de les actuals xarxes d'energia amb els diferents actors del mercat, oferint-los, capacitats millorades en àrees com la monitorització de perfils de consum i la generació d'energia.

EMISSIÓ DE BONS A 10 ANYS PER 1.000 MILIONS





Gas Natural Fenosa ha col·locat una emissió de bons a deu anys per un import de 1.000 milions d'euros.

L'emissió, col·locada finalment amb un diferencial de 85 punts bàsics sobre 'midswaps', ha comptat amb una alta demanda de 2.500 milions d'euros.

L'operació ha anat a càrrec d'una desena de bancs, entre els quals figuren Santander, Citi, Credit Agricole, Commerzabank, HSBC o Natixis.

El grup energètic no va voler fer cap comentari al respecte. El ràting de Gas Natural Fenosa és 'Baa2' per Moody 's,' BBB 'a Standard & Poor' si 'BBB +' per Fitch.

L'abril de l'any passat, el grup energètic va tancar una emissió de bons a 10 anys per un import de 600 milions d'euros amb un cupó del 1,25%, el més baix de la història de la companyia a aquest termini.