​Trump reconeix els ciberatacs de Rússia i refusa confirmar un acostament a Putin

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha criticat les "notícies falses" publicades en les últimes hores sobre ell i ha dit que, "potser", la informació sobre el suposat xantatge de Rússia ha procedit dels serveis d'Intelligència nord-americans.

Trump ha dit que les informacions "no tenen sentit" i, per aquest motiu, ha assegurat que "és una cosa que no s'hauria d'haver escrit mai". En aquest sentit, ha assegurat que és una "taca" a l'historial de cadenes com CNN i ha atribuït la publicació a "gent malalta".

El magnat novaiorquès, que ha comparegut en una esperada roda de premsa, ha declarat que si Moscou tingués alguna cosa contra ell ho publicaria, de la mateixa manera que s'han divulgat els documents interceptats en els ciberatacs contra el Partit Demòcrata i la seva última candidata presidencial, Hillary Clinton.

Trump ha recordat que va visitar fa anys Rússia i ha explicat que, com a persona coneguda, té sempre "molta cura" i està envoltat de guardaespatlles. El mandatari electe ha afegit que també adverteix els qui l'acompanyen: "teniu cura perquè hi ha càmeres a tots costats".

Trump ha aclarit que aquesta amenaça no només se circumscriu a Rússia, sinó que "pot passar en qualsevol lloc".

RODA DE PRENSA

La polèmica entorn de Rússia i els ciberatacs ha centrat l'arrencada de la roda de premsa, la primera que concedeix el magnat des de les eleccions del 8 de novembre. Tot i que ha confirmat la implicació de Rússia en aquestes accions, ha ampliat l'amenaça més enllà de Moscou, assenyalant també a Pequín.

En aquest sentit, ha cridat a reforçar les defenses i a reclutar a les "millors ments informàtiques" i ha recordat que els servidors del Partit Republicà no han patit cap intrusió. El Partit Demòcrata, en canvi, estava "totalment obert" i era "molt fàcil" entrar, ha postillat.

Alhora, no ha dubtat a utilitzar un altre cop la informació filtrada pels 'pirates informàtics' recordant que, segons aquests documents, Clinton va rebre per avançat les preguntes d'un debat televisat, una cosa "horrible" segons la seva opinió.

MILLORAR LA RELACIÓ

Sobre el futur de les relacions amb Rússia, Trump ha instat a no donar res per fet. El president electe ha afirmat que el Govern de Barack Obama ha tingut una "molt mala relació" amb el rival polític durant la Guerra Freda i ha avançat que ell no sap "com es portarà" amb Putin. "Agradar-li a Putin és un punt al meu favor, no un problema", ha postillat, davant de les preguntes dels periodistes.

El magnat espera aconseguir aliances amb Moscou per collaborar, per exemple, en la lluita contra el terrorisme. "No oblidem que el Govern actual va crear Estat Islàmic després de sortir de l'Iraq en el moment inadequat", ha postillat, recuperant una de les crítiques més dures que ha pronunciat contra Obama i el seu equip.