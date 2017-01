Treballadors de l'Hospital de Martorell exigeixen a Comín una resposta immediata al col·lapse a urgències

MÉS INFORMACIÓ Les urgències catalanes no disposen del material necessari per atendre l'epidèmia de grip

"Límit" és la paraula amb què els treballadors del Hospital de Martorell (Barcelona) defineixen la situació del servei d'urgències i han exigit una resposta immediata al conseller de Salut de la Generalitat, Toni Comín, a qui li han enviat una carta.

La presidenta del comitè d'empresa de l'hospital, MariaVictòriaCabau, que ha lamentat que la situació de col·lapse s'ha vist agreujada per una "saturació crònica i falta de llits a l'hospital", les urgències han quedat petites des de fa temps.

Aquest dimecres la situació de col·lapse va arribar al límit amb 20 pacients pendents d'ingrés quan al centre no hi havia llits disponibles per drenar a aquests usuaris i mentre els box i passadissos es trobaven col·lapsats i fora no podien entrar ni sortir ambulàncies.

Els treballadors han exigit una resposta en les pròximes 48 hores al conseller, a qui han dirigit una missiva i un burofax, ha explicat Cabau, que ha dit que aquest dimarts es va donar la circumstància que un pacient va morir per mort sobtada a la sala de espera.

Ha deixat clar que aquesta persona va ser atesa en tot moment, pel que ha descartat vincular la situació de les urgències amb la mort de l'usuari, si bé ha advertit que cronificar el col·lapse podria impedir l'entrada d'ambulàncies i un agreujament de la situació dels pacients.

El secretari del Comitè d'Empresa de l'Hospital de Martorell (Barcelona), Néstor González, ha explicat que l'home va morir per un "agreujament sobtat de la seva situació", i ha assegurat que el pacient ja havia estat atès i diagnosticat i que la seva mort no era evitable.

FALTA DE MATERIAL

Ha incidit que el centre arrossega des del dilluns una situació de "col·lapse" al servei d'urgències, que es posa de manifest amb la manca de material per atendre els pacients: bates d'aïllament, bolquers, màscares d'aïllament per als familiars , i contenidors d'agulles i material gastats, entre d'altres.

Segons ha assegurat, abans l'hospital tenia un magatzem propi, però fa uns anys es va externalitzar el servei a una empresa privada: "Hem gastat més de que ens podia proveir i anem a un ritme massa alt com per reposar el material", ha criticat.