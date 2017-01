La baixada de les temperatures agreuja la situació en què viuen les persones sense llar

Cafè, menjar, abric, materials de neteja i higiene, atenció sanitària i escolta, molta escolta. Aquestes són pautes que segueixen els integrants de les Unitats d'Emergència Social en les seves tasques de suport a les persones que viuen al carrer, en nombre creixent. L'Organització ha constatat un augment de l'exclusió residencial entre les persones que atén, tres vegades superior al que pateix la població general, i les UES són una part de la resposta a aquest fenomen.

Un dels recursos clau amb què compta la Creu Roja en aquest sentit són les Unitats d'Emergència Social -UES-, amb implantació actualment en 34 províncies espanyoles. Les persones que componen les UES formen un equip que integra diferents disciplines com el treball social, l'assistència sanitària, la psicologia, etc. Una part molt important d'aquests equips la composen persones voluntàries, més de 2.000 en l'actualitat. La clau és oferir a les persones sense llar un servei de proximitat que garanteixi una resposta ràpida 'in situ', davant de situacions d'emergència social, actuant com a pont entre el carrer i la xarxa d'atenció.

"El nostre objectiu, a més d'oferir ajuda bàsica com el cafè amb llet, mantes, entrepans, etc, és, sobretot, oferir-los tot el suport possible per intentar sortir d'aquesta situació", apunta Betlem, voluntària d'una de les Unitats de emergència Social.

Però, a més de les UES, majoritàriament finançades a través de fons procedents de la recaptació del 0,7% de l'IRPF destinada a altres fins d'interès social, Creu Roja compta amb un altre tipus d'intervencions.

D'altra banda, amb motiu de la baixada de les temperatures, s'han activat diferents Protocols contra el Fred en diferents Assemblees de la Creu Roja, en coordinació amb ajuntaments, Càritas i Policia, com a Girona, on es 'pentina' la ciutat en recerca de persones sense sostre. Un cop localitzades, se'ls ofereix allotjament al centre social de l'Ajuntament, que habilita llits extra pel fred, se'ls ofereix begudes calentes i mantes en el cas que no vulguin dit allotjament.

A través d'aquestes intervencions, Creu Roja Espanyola atén més de 11.000 persones sense llar anualment.

El coneixement que Creu Roja té sobre la situació de les persones sense llar no es deriva només de la seva proximitat a la vulnerabilitat social. L'Organització també analitza les característiques d'aquest fenomen per millorar la seva intervenció i per sensibilitzar la societat sobre una realitat que té avui moltes cares i molts riscos de cronificació. Referent a això destaquen els Estudis sobre les Persones Sense Sostre que realitza periòdicament la Creu Roja de Saragossa.

El treball de Creu Roja amb aquestes persones en situació d'extrema vulnerabilitat va molt més enllà de mesures assistencials, actuant com a pont cap a altres recursos orientats a la inclusió social ia través del treball en xarxa i aliances amb diferents organitzacions de la societat civil, com la xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa (EAPN).