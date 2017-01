Els gols de Suárez, Neymar i Messi claus en la victòria davant l'Athletic

Estar a lquarts de final de la Copa del Rei ho ha aconseguit el FC Barcelona gràcies al trident de gols exhibit davant l'Athletic, sobretot, en la segona meitat sobre la gespa del Camp Nou (3-1).





Suárez ha obert el marcador amb un golàs de volea a la primera meitat, Neymar Jr ha fet el segon de penal i Messi ha posat la cirereta al pastís assegurant la classificació amb una altra obra mestra des del llançament de falta directa.





El partit ha exigit dels jugadors blaugrana molta concentració. Cillessen i Rafinha eren les dues novetats blaugranes a l'onze inicial, mentre que Valverde condicionat per les sancions de Raúl García i Iturraspe ha recuperat Beñat i ha preferit deixar a la banqueta Aduriz.





El Barça iniciaria el duel de manera dominant davant un rival que, d'entrada, no mostrava gaire perill. Tot i el control de la situació, la veritat és que els primers minuts van ser de tempteig, sense ocasions clares i amb poca profunditat. L'escenari era conegut per als de Luis Enrique davant un Athletic que pressionava i dificultava la sortida de pilota blaugrana. En aquest context, els blaugranes s'han estirat una mica i buscarien més jugades llargues per buscar els espais que els bascos deixaven darrere.





De les botes de Messi naixeria el primer gol de la nit recuperant una pilota al centre del camp, ha combinat amb Neymar Jr i el brasiler ha assistit a Suárez que ha rematat de manera sensacional de volea, per marcar un autèntic golàs de geni. Era el seu gol 100 amb el Barça que significava també el 300 del trident. Un tant que, fins al moment, donaria la classificació als culers.





Sacsejada ha iniciat la segona meitat. I és que als dos minuts de joc Neymar Jr s'ha inventat una jugada de crac que ha acabat en penal. Messi ha cedit la seva execució al brasiler que no ha fallat davant Iraizoz. Era el 2-0 i el Barça semblava respirar una mica, que no ha durat molt més de cinc minuts, fins que Saborit ha fet el 2-1 amb una rematada de cap.





El gol refredava l'ambient i el Barça havia de tornar a remar perquè faltava un gol que donés la classificació. L'eliminatòria estava igualada i el Barça buscava amb insistència el tercer gol. Ho feia, sobretot, a través de la banda dreta amb un Neymar Jr que ho intentava de totes les maneres i amb l'ajuda d'un Jordi Alba incansable en tasques ofensives. Però Iraizoz evitava els respectius trets. El partit es convertiria en una allau culer.





MESSI CERTIFICA EL PAS AMB UNA GENIALITAT





Però al Barça li faltava un gol per assegurar la classificació. I Messi s'ha encarregat de solucionar-ho amb un altre llançament de falta magistral per embogir al Camp Nou i posar el 3-1 favorable al Barça. Era el tercer gol del '10' de falta en tres partits aquest any.