El càntir de la CUP

Que l'ambient polític està calenta a Catalunya -també a la resta d'Espanya- no és res de nou, però per dies va en augment. La proposta de pressupostos que es va a debatre la setmana que ve al Parlament de Catalunya, no convencen l'oposició ni tampoc al bastó que aguanta el govern de Junts pel Sí, la CUP.





Els antisistema amenacen de no contribuir a l'aprovació dels pressupostos si Junqueras no augmenta les aportacions econòmiques a determinades partides que ells anomenen socials. Per això, la vaga que pensa dur a terme el sector educatiu va a comptar amb el suport de la CUP. El mateix passa amb el personal sanitari de l'Hospital de Terrassa, que també han mostrat la seva intenció d'anar a la vaga. No seran els únics. Això és només el principi d'una sèrie de vagues que estan en cartera si la situació no es corregeix. Pinten malament les coses i el consens, de moment, no s'entreveu a l'horitzó.





La CUP, amb fortes crítiques internes pel seu paper ambigu amb l'executiu, ha de fer un gest de cara a la seva "galeria" per mostrar que són bel·ligerants amb el govern de Puigdemont i que no s'empassen amb tot el que li tirin. Cal marcar, de tant en tant, perfil propi per no perdre votants i demostrar-li al Govern que no són uns "uns bons nois".





Alguns diputats de la CUP estan exultants amb la presència mediàtica que acaparen. Estan encantats de la vida, se'ls nota fins quan parlen en les rodes de premsa. Crec que el seu egocentrisme mediàtic arriba fins preguntar-se: què faria Catalunya sense nosaltres?





Les sessions al Parlament la setmana que no van a ser avorrides, sinó tot el contrari. La incògnita estarà en conèixer la postura de la CUP. Donarà suport als pressupostos o no?, màxim després de l'amenaça directa del president a l'ombra, Artur Mas, que ha arribat a afirmar que si no hi ha pressupostos hi haurà eleccions. Aquesta "indirecta" és per ficar-li la por al cos als 'cupaires'. S'oblida l'expresident que al seu partit, el Partit Demòcrata, no li convenen uns nous comicis després de conèixer-se els resultats de les últimes enquestes i la renúncia de Puigdemont a encapçalar la candidatura. Sols o amb ERC?





Diuen que la política és l'art de negociar i arribar a acords però hi ha un refrany que diu "tant d'anar el càntir a la font arriba que es trenca".





Possiblement en aquesta situació es troba la CUP. S'haurà acabat la lluna de mel Govern-CUP? El suport públic de la CUP a les vagues és un símptoma que les coses no van bé, la malaltia ja vindrà després.